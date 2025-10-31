Жертвами пожара в Петербурге стали два человека

31 октября 2025, 06:54

МЧС: два человека погибли при пожаре в Петербурге

Фото: istockphoto / O_Lypa

Утром 31 октября в одном из многоквартирных домов Невского района вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.