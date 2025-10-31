Жертвами пожара в Петербурге стали два человека
Утром 31 октября в одном из многоквартирных домов Невского района вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
Тревожный вызов поступил в экстренные службы в 04:10. Пожар произошел в трёхкомнатной квартире дома по улице Антонова-Овсеенко.
Спасателям потребовалось около часа, чтобы полностью потушить пламя. Во время ликвидации последствий возгорания спасатели обнаружили тела двух мужчин. Точные причины пожара предстоит выяснить сотрудникам компетентных органов.
Ранее в Амурской области произошла смертельная авария с участием грузовика. В результате столкновения двух транспортных средств погибли четыре человека.
