Раскрыты подельники украинских телефонных мошенников

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Сотрудники МВД России и ФСБ России пресекли деятельность нелегального международного узла связи, который использовали украинские телефонные мошенники. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД Медиа».
Отмечается, что сотрудниками ведомств были задержаны пять участников организованной группы. Все они - жители разных регионов. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам, которые орудовали из-за рубежа.
По предварительным данным, международная криминальная схема была активна с 2022 года. Злоумышленниками была обеспечена работа специального оборудования, которое позволяло подменять номера телефонов звонивших из-за границы аферистов на номера российских провайдеров.
Звонившие мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, а затем убеждали россиян перевести деньги на несуществующие якобы безопасные счета.
Специалисты МВД и ФСБ провели обыски по местам жительства участников и их в офисных помещениях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ярославле и Сочи. Из них было изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, денежные средства в рублях и иностранной валюте, дорогие автомобили, документы и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.
Всем задержанным вынесена мера пресечения в виде лишения свободы по статье УК РФ о мошенничестве.
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По предварительным данным, международная криминальная схема была активна с 2022 года. Злоумышленниками была обеспечена работа специального оборудования, которое позволяло подменять номера телефонов звонивших из-за границы аферистов на номера российских провайдеров.
Звонившие мошенники представлялись сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов, а затем убеждали россиян перевести деньги на несуществующие якобы безопасные счета.
Специалисты МВД и ФСБ провели обыски по местам жительства участников и их в офисных помещениях в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Ярославле и Сочи. Из них было изъято серверное оборудование, средства связи, устройства по агрегации сим-карт, ноутбуки, денежные средства в рублях и иностранной валюте, дорогие автомобили, документы и иные предметы, которые имеют доказательственное значение.
Всем задержанным вынесена мера пресечения в виде лишения свободы по статье УК РФ о мошенничестве.
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Анастасия Чинкова