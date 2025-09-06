Сухогруз с пшеницей терпит бедствие в Ростовской области
В Ростовской области сухогруз «Русич-5» потерпел бедствие при выходе из гидроузла на реке Дон вблизи города Константиновск. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На борту судна находятся 12 членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Также на данный момент не зафиксировано разлива топлива или других загрязнений.
Длина сухогруза составляет 128 метров, ширина – 16 метров. Судно ходит под флагом России и перевозило пшеницу.
К месту происшествия уже направлены два буксира для оказания помощи и обеспечения безопасности судна.
Обстоятельства инцидента уточняются.
