«Болячки не заставляют себя ждать»: блогер Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем

09 марта 2026, 19:31

Переехавшая в Москву блогер Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем

Валентина Карнаухова (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Валя Карнавал рассказала, что после переезда в Москву стала чаще болеть. По словам 24‑летней певицы, простуды теперь случаются регулярно, а холод переносится тяжелее. Как пишет «КП», в столице она нередко оказывается в больницах.





Также блогер вспомнила недавнюю травму. Несколько месяцев назад на праздновании дня рождения она повредила палец, из‑за чего пришлось накладывать швы. Сейчас всё зажило, хотя иногда палец всё ещё беспокоит.





«После переезда в Москву у меня очень сильно почему‑то упал иммунитет. И вот если я где‑то очень замёрзну, то всякие болячки не заставляют себя ждать», — добавила собеседница.