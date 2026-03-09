«Болячки не заставляют себя ждать»: блогер Валя Карнавал пожаловалась на проблемы со здоровьем
Валя Карнавал рассказала, что после переезда в Москву стала чаще болеть. По словам 24‑летней певицы, простуды теперь случаются регулярно, а холод переносится тяжелее. Как пишет «КП», в столице она нередко оказывается в больницах.
Также блогер вспомнила недавнюю травму. Несколько месяцев назад на праздновании дня рождения она повредила палец, из‑за чего пришлось накладывать швы. Сейчас всё зажило, хотя иногда палец всё ещё беспокоит.
«После переезда в Москву у меня очень сильно почему‑то упал иммунитет. И вот если я где‑то очень замёрзну, то всякие болячки не заставляют себя ждать», — добавила собеседница.Говоря о планах, Валя отметила, что в 2025 году делала упор на музыку, но позже пересмотрела приоритеты и теперь активно развивает собственный бизнес, глубже вовлекаясь в рабочие процессы.