«Она высасывает душу»: Юрий Колокольников объяснил свою тактику на интервью с Ксенией Собчак
Юрий Колокольников признался, что специально путал Ксению Собчак на интервью
Актёр Юрий Колокольников рассказал в шоу «Натальная карта», что иногда сознательно вводил журналистов в заблуждение во время интервью.
По его словам, это делалось не ради обмана, а чтобы создать ощущение большей искренности в разговоре.
Такой подход артист применил и в беседе с телеведущей Ксения Собчак, интервью с которой вышло в 2021 году. Колокольников признался, что во время разговора включал определённый образ, который сам шутливо называет «царём-дуралеем». Он отметил, что иначе вести диалог с Собчак ему было сложно.
«С ней по-другому нельзя. Она высасывает душу», — поделился Колокольников.При этом актёр добавил, что в других проектах старается быть более открытым и вести разговор без подобных «ролей».