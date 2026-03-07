«Она высасывает душу»: Юрий Колокольников объяснил свою тактику на интервью с Ксенией Собчак

07 марта 2026, 22:59

Юрий Колокольников признался, что специально путал Ксению Собчак на интервью

Юрий Колокольников (Фото: Instagram* / @yurikolokolnikovofficial)

Актёр Юрий Колокольников рассказал в шоу «Натальная карта», что иногда сознательно вводил журналистов в заблуждение во время интервью.





По его словам, это делалось не ради обмана, а чтобы создать ощущение большей искренности в разговоре.



Такой подход артист применил и в беседе с телеведущей Ксения Собчак, интервью с которой вышло в 2021 году. Колокольников признался, что во время разговора включал определённый образ, который сам шутливо называет «царём-дуралеем». Он отметил, что иначе вести диалог с Собчак ему было сложно.





«С ней по-другому нельзя. Она высасывает душу», — поделился Колокольников.