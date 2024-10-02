В лесах на юге Подмосковья прогнозируют высший уровень пожароопасности

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
До конца рабочей недели на территории Ступинского лесничества на юге Подмосковья ожидается чрезвычайный V класс, пожарной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В четверг и пятницу, 3 и 4 октября, почти на всей территории региона прогнозируют II и III класс пожарной опасности, а в Ступинском лесничестве сохранится максимальный V класс. В зависимости от метеоусловий угрозу возникновения и распространения лесных пожаров подразделяют на пять классов – от I (отсутствует) до V (чрезвычайная)», – пояснили в ведомстве.Там напомнили, что в ближайшие дни синоптики обещают малооблачную погоду без осадков. Днём воздух будет прогреваться до +13…19 °C.
В Комлесхозе добавили, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в Подмосковье составляют для физического лица до 60 тыс. рублей, для должностного лица – до 110 тыс., а для юрлица – до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность и лишение свободы на срок до 10 лет.
Помимо этого, Лесной кодекс предусматривает возмещение вреда, причинённого лесам и находящимся там природным объектам.
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Лора Луганская