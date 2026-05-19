Раскрыты подробности о пострадавшем при аварийной посадке Ан-2 в Якутии
Пилот самолета Ан-2, совершившего аварийную посадку в лесу в Якутии 19 мая, получил ожоги. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Все находившиеся на борту члены экипажа и пассажиры выжили. Они добрались до реки Восточная Хандыга в километре от пункта вылета. Там их должны были забрать спасатели.
Напомним, самолет Ан-2 вылетел из села Теплый Ключ. Через некоторое время командир принял решение о возвращении, однако связь с ним внезапно оборвалась.
Как уточнила пресс-служба Восточного МСУТ СК, во время полета отказал двигатель, а после приземления на борту произошло возгорание. В связи с произошедшим следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна.
