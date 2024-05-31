Раскрыты подробности о службе в ВСУ убитой разведчиками жительницы ЛНР

Фото: istock / Prostock-Studio
Похищенная и убитая двумя российскими военнослужащими в ЛНР Валентина Давронова ранее служила в ВСУ на должности помощника гранатометчика. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на особенный источник.
«Убитая служила в ВСУ как минимум с 2018 и до 2022 года, часть времени в 53-й отдельной механизированной бригаде на должности стрелок — помощник гранатометчика», — сообщил источник.Убийство произошло в 2023 году: обвиняемые отдыхали в луганском кафе, где между одним из них и Давроновой, с которой у него ранее были интимные отношения, произошел конфликт.
Чтобы девушка не рассказала об их связи жене, мужчина похитил её и привёз в пункт временной дислокации. Там украинку завели в солдатскую баню, где нанесли около 20 ножевых ранений. В попытке скрыть преступление, тело вывезли и подорвали гранатой.
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил на 5 июня первое слушание
В социальных сетях также есть информации, что Давронова сдалась в плен в 2022 году. На фото девушка в форме Вооруженных сил Украины с сослуживцем.
Читайте также:
Нидерланды отказались пускать рыбное судно из России под предлогом шпионажа
Школа в российском регионе обрушилась перед ЕГЭ
Из Большого Головинского пруда в Москве дети вытащили тело женщины
Алина Юрчак