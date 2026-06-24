Туристы сутки не могут вылететь из России и застряли в аэропорту

24 июня 2026, 13:28

TourDom: Туристы сутки не могут вылететь из Казани в Анталью

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Вылет чартерного рейса U6-1853 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Казани в турецкую Анталью, запланированный на 23 июня, до сих пор не состоялся. Пассажиры провели в аэропорту уже более 24 часов, сообщает портал TourDom.