Туристы сутки не могут вылететь из России и застряли в аэропорту
Вылет чартерного рейса U6-1853 авиакомпании «Уральские авиалинии» из Казани в турецкую Анталью, запланированный на 23 июня, до сих пор не состоялся. Пассажиры провели в аэропорту уже более 24 часов, сообщает портал TourDom.
Отправление переносилось несколько раз, однако на текущий момент на онлайн-табло отсутствует как новое время, так и дата вылета. На опубликованных кадрах видны туристы, ожидающие в терминале воздушной гавани Татарстана.
По словам путешественников, на ночь их размещали в местных гостиницах, однако уже в 2:30 ночи всех вернули обратно в аэропорт. В качестве официальной причины задержки перевозчик называет техническую неисправность воздушного судна.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что пассажирам предоставляется полный комплекс услуг согласно Федеральным авиационным правилам (ФАП): напитки, горячее питание и проживание в гостинице. Ситуация находится на контроле транспортной прокуратуры, которая проверяет соблюдение прав авиапассажиров в соответствии с российским законодательством.
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