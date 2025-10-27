Футболиста «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге
В Санкт-Петербурге произошли два инцидента, связанных с попытками похищения. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».
Сначала футболиста «Зенита» Андрея Мостового хотели похитить прямо на улице. Несколько человек схватили его за руки и пытались затянуть в автомобиль, но спортсмен смог отбиться благодаря вмешательству прохожего.
Спустя два дня в том же районе преступники осуществили успешное похищение зятя депутата Госдумы. Сценарий оказался аналогичным: нападение, силой усадили в машину и начали вымогать деньги под угрозой расправы. Мужчину заставили передать 2,5 миллиона рублей наличными и пообещать предоставить дополнительные средства в виде автомобилей через его жену. После выполнения требований его отпустили.
В связи с этими событиями были возбуждены уголовные дела по статьям о похищении и разбое, все подозреваемые были задержаны.
