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Военный суд вынес приговор журналистке Курбангалеевой*

Суд заочно приговорил к 8 годам лишения свободы журналистку Курбангалееву*
Фото: iStock/Zolnierek

2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую «России 1» Фариду Курбангалееву* к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.



Журналистку признали виновной по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ. Суд также запретил экс-телеведущей администрировать сайты в течение четырех лет после отбытия срока.

В настоящее время Курбангалиева* проживает в Чехии.

Минюст России признал экс-ведущую иностранным агентом в июле прошлого года.

Ранее прокурор рассказала о тревожном воздействии роликов Курбангалеевой* на россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

*Включена в реестр иноагентов

Екатерина Коршунова

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