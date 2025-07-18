Военный суд вынес приговор журналистке Курбангалеевой*
2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшую телеведущую «России 1» Фариду Курбангалееву* к восьми годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Журналистку признали виновной по статьям об оправдании терроризма и распространении фейков о ВС РФ. Суд также запретил экс-телеведущей администрировать сайты в течение четырех лет после отбытия срока.
В настоящее время Курбангалиева* проживает в Чехии.
Минюст России признал экс-ведущую иностранным агентом в июле прошлого года.
Ранее прокурор рассказала о тревожном воздействии роликов Курбангалеевой* на россиян. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
*Включена в реестр иноагентов
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