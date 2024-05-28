Раскрыты разрушения в Балашихе после уничтожения малоразмерного шара

Фото: iStock/Standart
Один многоэтажный и два частных дома были повреждены обломками сбитого средствами ПВО низколетящего воздушного малоразмерного шара в микрорайоне Кучино в Балашихе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате падения сбитой воздушной цели повреждения получили 17-этажный жилой дом и два частных дома», — говорится в сообщении.Уточняется, что в многоквартирном доме взрывной волной и осколками выбило окна на некоторых этажах. При этом один из частных домов загорелся. Его удалось потушить. Во втором доме выбило стёкла.
Напомним, минувшей ночью средства ПВО сбили над Московской областью малоразмерный воздушный шар. Вместе с этим губернатор региона Андрей Воробьёв сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе сбили беспилотник. Глава Подмосковья заверил, что власти помогут восстановить повреждённые дома.
Читайте также:
Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин
Над Балашихой сбили беспилотник
В Оренбургской области упал беспилотник
Элина Позднякова