Над Балашихой сбили беспилотник

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В Московской области сбили беспилотный летающий аппарат.
Как сообщил 27 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.
Отметим, что официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, что 17 марта в Подмосковье сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы. Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском. Разрушений и пострадавших из-за падения обломков не было.
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Отметим, что официальной информации на этот счет пока нет.
Напомним, что 17 марта в Подмосковье сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы. Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском. Разрушений и пострадавших из-за падения обломков не было.
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Артем Кузьмин