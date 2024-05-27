Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Над Балашихой сбили беспилотник

Над Балашихой сбили беспилотник

27 мая 2024, 21:02
Фото: iStock/NatureNow

Фото: iStock/NatureNow

В Московской области сбили беспилотный летающий аппарат.
Как сообщил 27 мая Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев, дрон был сбит над Балашихой. Сейчас на месте работают сотрудники оперативных служб.

Отметим, что официальной информации на этот счет пока нет.



Напомним, что 17 марта в Подмосковье сбили два беспилотника, двигавшихся в сторону столицы. Один из беспилотных аппаратов был нейтрализован в Раменском городском округе, другой — в Ступинском. Разрушений и пострадавших из-за падения обломков не было.

Читайте также:

В Оренбургской области упал беспилотник

Высотный разведывательный беспилотник США FQ-4B Global Hawk обнаружили в Черном море

Беспилотник упал в Адыгее
#подмосковье
#дрон
#сотрудники
#telegram
#счёт
Четверых москвичей отправили в изолятор за фото в шубах с фальшивыми купюрами
27 мая 2024, 19:45

Фото: iStock/Dzurag

В Москве полицейские задержали четверых человек, устроивших фотосессию в шубах на тротуаре с купюрами «банка приколов» в виде долларов. Об этом РБК сообщил источник, близкий к главному управлению МВД по столице.
Уточняется, что инцидент произошел днем в воскресенье, 26 мая. Компания молодых людей устроила фотосессию около дома на Малой Бронной улице. Для этого они расстелили красную ковровую дорожку на тротуаре и разбросали вокруг фальшивые купюры.

Прохожие заявили о происходящем в правоохранительные органы. По данным источника, участники фотосессии перекрыли пешеходный переход и создали помеху движению.

Все задержанные оказались жителями Москвы или Подмосковья. Их доставили в отделение полиции для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

В Тюмени врачи уронили женщину после операции

Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного

Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва
#пешеходный переход
#инцидент
#дома
#деньги
#полиция
#фотография
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Тюмени врачи уронили женщину после операции
27 мая 2024, 19:12

Фото: iStock/ShutterOK

В Тюмени медики уронили женщину после операции. Пациентка получила травмы головы, плеча и разрыв связок. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в частном медицинском центре. По словам дочери пострадавшей, женщину пытались переложить с операционного стола, однако попытка завершилась неудачно.

63-летнюю Надежду Шабарину по полису ОМС направили на гинекологическую операцию. После хирургического вмешательства женщина начала отходить от наркоза, но почувствовала боль в голове и плече. Шабарина пыталась добиться справедливости и обратилась в правоохранительные органы— в возбуждении уголовного дела в отношении врачей медцентра ей отказали.

В самом центре предпринимать какие-либо меры не намерены, хотя обещали помочь в восстановлении. В итоге пострадавшая лечилась сама.

Читайте также:

Муж намеренно переехал жену автомобилем после ссоры в Подмосковье

Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва

Экс-главу дагестанского села посадили на 19 лет за убийство и ограбление ювелирного
#тюмень
#операция
#женщины
#травмы
#пострадавший
#больница
#медики
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Заслуженную артистку РФ отправили в колонию по делу о наркотиках
Суд Пензы приговорил актрису Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках
27 мая 2024, 18:35

Фото: РИА Новости

Суд в Пензе приговорил актрису Рамилю Искандер к 6,5 годам колонии по делу о наркотиках. Об этом пишет URA.RU.
Сообщается, что задержали её в августе 2023 года. При обыске у актрисы нашли кокаин, амфетамин и два свёртка с мефедроном.

По данным следствия, она договорилась со знакомым о создании интернет-магазина, торгующего запрещёнными веществами. Начать решила с крупной партии мефедрона. Искандер купила у неизвестных оптовую партию в 2,6 кг. Часть она отсыпала и передала знакомому для перевозки в Пензу. Остальное оставила хранить у себя.

Известна она по роли жены Ивана Грозного в фильме Павла Лунгина «Царь», а также благодаря озвучке многих актрис зарубежных фильмов.

Ранее сообщалось, что в Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

В Москве школьница впала в кому из-за наркотиков, которыми её «угостила» подруга

Осужденные за наркотики мигранты лишились российского гражданства

В Липецке мужчина подбросил наркотики 17-летней девушке и сдал её знакомому полицейскому
#телефон
#интернет
#перевозки
#радио
#документы
#человек
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японцы прячутся в укрытие из-за ракетного пуска со стороны КНДР
Жителей Окинавы призвали укрыться из-за возможного пуска ракеты из КНДР
27 мая 2024, 17:26

Фото: iStock/bpawesome

Жителей японского острова Окинава призвали спрятаться в укрытия из-за возможного пуска ракеты со стороны КНДР, об этом сообщает NHK.
Уточняется, что предупреждение было направлено через систему J-Alert.

Ранее о возможном пуске корейской ракеты сообщили в береговой охране Японии.

«По данным министерства обороны, был осуществлен запуск объекта, который может быть баллистической ракетой, со стороны Северной Кореи. Судам необходимо отслеживать последующие сообщения и в случае обнаружения обломков избегать приближения к ним и незамедлительно сообщать соответствующую информацию в береговую охрану», — говорилось в сообщении японского ведомства.

Читайте также:

КНДР предупредила Японию о планах запуска спутника с 27 мая по 4 июня

КНДР объявила о мерах по повышению ядерного сдерживания из-за действий США

КНДР провела первые комплексные учения по нанесению ядерного контрудара
#кндр
#япония
#ракетная опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд в Турции оправдал мужчину, которого обвиняли в убийстве активистки из Питера
27 мая 2024, 17:08

Фото: iStock/tiero

Суд в Турции оправдал гражданина Сирии, которого обвиняли в убийстве петербурженки Анастасии Емельяновой, об этом сообщает Gazete Duvar.
Труп петербургской феминистки обнаружили 25 сентября 2023 года в квартире в турецком городе Эрзурум.

Её молодой человек - 30-летний сириец Мохамед Низар Арнабех — заявил, что вечером 20 сентября между ними произошёл конфликт. Он рассказал, что сперва толкнул Емельянову, а затем ранил в ногу осколком стеклянного стола. Девушка начала истекать кровью, после чего сириец стал звать на помощь соседей и позвонил в скорую. Спасти девушку медикам не удалось.

Позже Арнабех изменил свои показания и заявил, что сразу после ссоры он ушёл из квартиры и не наносил ей никаких увечий. Адвокаты сирийца настаивали, что Емельянова была мертва, когда он вернулся домой.

Сперва прокуратура настаивала на пожизненном заключении для Арнабеха, однако, 1-м Высший уголовный суд Эрзурума оправдал его, сославшись на отсутствие доказательств причастности мужчины к убийству.

Читайте также:

«Секс-просвещение по-уральски»: Мать привела 17-летнюю дочь на БДСМ-вечеринку

Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ

Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве
#турция
#санкт-петербург
#убийство
#сирия
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва
Суд арестовал советника губернатора Орловской области Лежнёва на один месяц
27 мая 2024, 16:56

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Советский районный суд города Орла заключил под стражу советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва. Об этом говорится в социальной сети «ВКонтакте» на официальной странице районных судов Орловской области.
Отмечается, что срок заключения составит один месяц. Данное решение было принято по ходатайству следователя.

Задержание советника произошло в воскресенье, 26 мая. Признает ли сам Лежнёв свою вину, не уточняется.

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнёва подозревают в хищении 76 миллионов рублей. Следствие считает, что он в составе организованной преступной группы украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

Читайте также:

Против советника губернатора Орловской области Лежнёва возбудили дело о мошенничестве

Стала известна сумма, в хищении которой подозревают Лежнёва

Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности
#деньги
#дело
#следствие
#кража
#мошенничество
#орловская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Секс-просвещение по-уральски»: Мать привела 17-летнюю дочь на БДСМ-вечеринку
В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку с участием несовершеннолетней
27 мая 2024, 16:41

Фото: iStock/Motortion

В Екатеринбурге силовики накрыли БДСМ-вечеринку, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По информации СМИ, на тусовке правоохранители обнаружили 17-летнюю девочку. Выяснилось, что она пришла туда вместе со своей мамой.

Как рассказала сама несовершеннолетняя, приглашение на вечеринку он получила от организатора — Станислава Словиковского. Он предложил подростку взять с собой маму. В отношении Словиковского возбудили уголовное дело, однако, сам он настаивает, что к голым вечеринкам не имеет никакого отношения. Его якобы интересует только искусство.

Вечеринка происходила на базе отдыха «Волна».

Читайте также:

«Некультурная» столица: В подвале исторического дома в Петербурге нашли БДСМ-студию

Патологоанатом из Тульской области убил психиатра во время БДСМ-вечеринки

«И хочется и колется»: Эксперт назвала простой способ начать экспериментировать с БДСМ
#екатеринбург
#секс
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мигранта, оскорбившего девушку-бойца по ММА в Челябинске, выдворили из РФ
27 мая 2024, 15:42

Фото: iStock/mikdam

Мигранта, который оскорбил бойца UFC и чемпионку мира по самбо Ирину Алексееву в Челябинске, депортировали из России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.
«Иностранный гражданин, оскорбивший чемпионку по смешанным единоборствам, выдворен за пределы страны 15 мая», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве уточнили, что по факту его фиктивной постановки на миграционный учёт возбуждено уголовное дело.

Напомним, 23 апреля стало известно, что в Челябинске уроженец Таджикистана оскорбил и попытался переехать на автомобиле чемпионку мира по ММА Ирину Алексееву. Исломиддин был возмущён внешним видом девушек, которые катались на велосипедах. Он подъехал к ним на автомобиле и начал делать замечания в неподобающей форме. Наткнувшись на негативную реакцию спортсменок, мужчина попытался переехать одну из велосипедисток на автомобиле. Ей оказалась 33-летняя чемпионка UFC Ирина Алексеева.

Читайте также:

Подросток-мигрант подстрелил 10-летнего мальчика в российском регионе

Мигрант из Узбекистана изнасиловал 15-летнюю девочку в Петербурге

Мигрант едва не убил заступившегося за девушку ветерана СВО
#подросток
#дело
#мигрант
#уголовное дело
#страны
#мужчина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Против советника губернатора Орловской области Лежнева возбудили дело о мошенничестве
27 мая 2024, 15:23

Фото: iStock/Akintevs

Дело о мошенничестве возбуждено в отношении советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Уточняется, что Лежнева могут заключить под стражу на 31 день. Задержали советника в воскресенье, 26 мая.

По информации источника, следователь представил в обоснование ходатайства копии материалов дела. В настоящее время Лежнев находится в изоляторе.

Напомним, советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева подозревают в хищении 75 миллионов рублей. Следствие считает, что он украл деньги при строительств Красного моста в Орле. Переправа стоила 2 млрд рублей и обрушилась через пять дней после открытия.

Читайте также:

Стала известна сумма, в хищении которой подозревают Лежнёва

Резонансное дело о махинациях в судах прекратят из-за срока давности

Следователей СКР будут судить по обвинению в рекордных взятках
#скр
#деньги
#дело
#следствие
#кража
#орловская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф