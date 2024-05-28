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Обломки сбитого в Балашихе беспилотника задели двух мужчин. Одного из них госпитализировали, но его жизни ничего не угрожает. Об этом заявил глава городского округа Балашиха Сергей Юров в Телеграм-канале.
«Обломки повредили жилой дом, в котором находились пожилая пара, их дочь и внучка. К счастью, никто не пострадал. Пообщался с жильцами и соседями, окажем всю необходимую помощь по восстановлению дома», — написал он.Он добавил, что на месте продолжают работать специальные службы.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские военнослужащие нанесли удар кассетными боеприпасами по Луганску. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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