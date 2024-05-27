В Оренбургской области упал беспилотник

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БПЛА упал под Орском в Оренбургской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на правительство региона.
По информации властей, гражданские объекты не получили повреждений. Уточняется, что также никто из жителей не пострадал.
Данные о принадлежности дрона и иные подробности о произошедшем не называются.
Напомним, прошлой ночью над территорией России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили двенадцать украинских беспилотников. Примечательно, что шесть вражеских дронов было сбито и перехвачено над территорией Орловской области. Четыре дрона ликвидировали в небе над Краснодарским краем.
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Данные о принадлежности дрона и иные подробности о произошедшем не называются.
Напомним, прошлой ночью над территорией России средства противовоздушной обороны сбили и перехватили двенадцать украинских беспилотников. Примечательно, что шесть вражеских дронов было сбито и перехвачено над территорией Орловской области. Четыре дрона ликвидировали в небе над Краснодарским краем.
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Екатерина Коршунова