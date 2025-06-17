Раскрыты результаты медобследования похищенной мигрантом 14-летней россиянки
Школьница из Екатеринбурга, которую мигрант похитил и две недели удерживал в квартире в Челябинске, не была изнасилована. Об этом пишет портал Е1.ru.
Отец 14-летней девочки рассказал, что она прошла медосмотр после похищения. В результате обследования выяснилось, что никаких насильственных действий сексуального характера в отношении неё произведено не было.
Мужчина добавил, что мигранта задержали.
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.
Напомним, что подросток пропала в начале июня. Её поисками занимались волонтёры и неравнодушные граждане. Позже выяснилось, что школьница уехала вместе с 24-летним иностранцем, который не разговаривает по-русски.
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