Раскрыты результаты медобследования похищенной мигрантом 14-летней россиянки

17 июня 2025, 18:15

Е1.ru: похищенная школьница из Екатеринбурга не была изнасилована мигрантом

Фото: iStock/Favor_of_God

Школьница из Екатеринбурга, которую мигрант похитил и две недели удерживал в квартире в Челябинске, не была изнасилована. Об этом пишет портал Е1.ru.