Раскрыты результаты медобследования похищенной мигрантом 14-летней россиянки

Е1.ru: похищенная школьница из Екатеринбурга не была изнасилована мигрантом
Фото: iStock/Favor_of_God

Школьница из Екатеринбурга, которую мигрант похитил и две недели удерживал в квартире в Челябинске, не была изнасилована. Об этом пишет портал Е1.ru.



Отец 14-летней девочки рассказал, что она прошла медосмотр после похищения. В результате обследования выяснилось, что никаких насильственных действий сексуального характера в отношении неё произведено не было.

Мужчина добавил, что мигранта задержали.

Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по факту произошедшего.

Напомним, что подросток пропала в начале июня. Её поисками занимались волонтёры и неравнодушные граждане. Позже выяснилось, что школьница уехала вместе с 24-летним иностранцем, который не разговаривает по-русски.

Анастасия Чинкова

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