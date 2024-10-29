Раскрыты травмы пострадавшего от нападения пантеры мальчика

Фото: iStock/Olga Skripnik
Мать пострадавшего от нападения пантеры в Иркутской области трёхлетнего Светлана заявила, что у мальчика после происшествия рваные раны головы и спины, расцарапаны рука и нога.
По её словам, она не знала о походе в цирк, куда повёл мальчика его отец, с которым Светлана в разводе.
Ранее сообщалось, что в Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошёл сфотографироваться с ней.
А в Кузбассе на берегу Томи рыбаки выловили чудовищных размеров судака. Как передаёт «Сiбдепо», несмотря на внушительные габариты, выловленная особь не является самой большой в природе. Отмечается, что судак может достигать в весе до 15 кг.
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«Я была не в курсе этого, не отпустила бы ребёнка. Насколько понимаю, у него (отца ребёнка – ред.) в цирке знакомые. Они выпустили пантеру из клетки, и она набросилась на сына. Сын плакал, голова была залита кровью, кругом тоже была кровь», — приводит RT комментарий женщины.
Ранее сообщалось, что в Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошёл сфотографироваться с ней.
А в Кузбассе на берегу Томи рыбаки выловили чудовищных размеров судака. Как передаёт «Сiбдепо», несмотря на внушительные габариты, выловленная особь не является самой большой в природе. Отмечается, что судак может достигать в весе до 15 кг.
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Мелисса Тимофеева