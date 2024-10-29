Фото: iStock/Ilya Lyubchenko
В Ангарске цирковая пантера разодрала лицо трехлетнему мальчику, когда он подошел сфотографироваться с ней. Об этом информирует Telegram-канал Baza.
Инцидент произошел в шатре цирка, когда он еще не работал. Мальчик вместе с отцом увидели пантеру и попросили дрессировщика сделать совместное фото.
К сожалению, во время съемки пантера неожиданно напала на ребенка, укусив его за голову и ноги. Мальчика срочно госпитализировали и наложили ему несколько швов.
Директор цирка заявил, что пантера принадлежит одному из дрессировщиков и не участвует в представлениях с другими животными. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что директор просил ее не обращаться в правоохранительные органы. Когда родители все же решили подать жалобу, он попытался оправдаться, утверждая, что это «проделки зоозащитников». В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Омской области подросток угнал автомобиль «Рено-Флюенс» и изрезал женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
СК: на посуде семьи, отравившейся под Красноярском, есть следы инсектицида
Бойцы Росгвардии с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
К сожалению, во время съемки пантера неожиданно напала на ребенка, укусив его за голову и ноги. Мальчика срочно госпитализировали и наложили ему несколько швов.
Директор цирка заявил, что пантера принадлежит одному из дрессировщиков и не участвует в представлениях с другими животными. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что директор просил ее не обращаться в правоохранительные органы. Когда родители все же решили подать жалобу, он попытался оправдаться, утверждая, что это «проделки зоозащитников». В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Омской области подросток угнал автомобиль «Рено-Флюенс» и изрезал женщину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
СК: на посуде семьи, отравившейся под Красноярском, есть следы инсектицида
Бойцы Росгвардии с начала 2024 года выехали по тревоге более миллиона раз
В Подмосковье дети заставили мальчика поджечь себе конечности холодным огнем
Дарья Осипова