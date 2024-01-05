Раскрыты условия жизни семьи погибшей девочки, труп которой хранили на балконе

В городе Берёзовский Свердловской области 17-летний студент техникума пил энергетики и дышал газом из зажигалки в гостях у подруги. Спустя некоторое время он потерял сознание, а прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.