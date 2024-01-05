Раскрыты условия жизни семьи погибшей девочки, труп которой хранили на балконе

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Подробности жуткого преступления, которое произошло на юго-западе Москвы, сообщает «МК».
31 декабря 17-летняя девушка убила 2-летнюю дочь. Примерно в 18.00 ученица 9 класса из московского района Ясенево отправилась купать ребенка. Она окунула голову девочки в воду и держала так минуту. После смерти девочки школьница отнесла труп на балкон. Страшную находку обнаружили полицейские 3 января.
У погибшей девочки была доброкачественная опухоль головы.
Отец погибшей девочки отбывает наказание за половую связь с жительницей Москвы, которой на тот момент не было 16 лет.
Школьница созналась в убийстве дочери. Оказалось, что она воспитывает ещё и 3-летнего сына.
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У погибшей девочки была доброкачественная опухоль головы.
Школьница созналась в убийстве дочери. Оказалось, что она воспитывает ещё и 3-летнего сына.
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Мария Фирсова