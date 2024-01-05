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Раскрыты условия жизни семьи погибшей девочки, труп которой хранили на балконе

Отец убитой в Москве девочки сидит в тюрьме за секс со школьницей
05 января 2024, 10:34
Фото: iStock/blinow61

Фото: iStock/blinow61

Подробности жуткого преступления, которое произошло на юго-западе Москвы, сообщает «МК».
31 декабря 17-летняя девушка убила 2-летнюю дочь. Примерно в 18.00 ученица 9 класса из московского района Ясенево отправилась купать ребенка. Она окунула голову девочки в воду и держала так минуту. После смерти девочки школьница отнесла труп на балкон. Страшную находку обнаружили полицейские 3 января.

У погибшей девочки была доброкачественная опухоль головы.


Отец погибшей девочки отбывает наказание за половую связь с жительницей Москвы, которой на тот момент не было 16 лет.

Школьница созналась в убийстве дочери. Оказалось, что она воспитывает ещё и 3-летнего сына.

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#дети
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#происшествие
#москва
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В Белгороде прооперировали пострадавшего при обстреле мужчину
05 января 2024, 11:01

Фото: istockphoto/Gumpanat

Мужчину пострадавшего в ночь на пятницу во время обстрела ВСУ Белгорода прооперировали. Врач удалили осколок из плеча.
Второй пострадавший получил более легкое ранение. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Эта ночь в Белгороде прошла опять тревожно. Очередной обстрел, два человека пострадавших. С утра врачи во время осмотра примут решение по тому, какое лечение необходимо. Надеюсь на скорейшее выздоровление», - заявил Вячеслав Гладков.
Сейчас в белгородских больницах и в федеральных центрах находятся 74 человека с ранениями. 20 человек в реанимации в Москве.

«Я очень благодарен многодетным семьям, которые сейчас запустили акцию и дети рисуют рисунки для поддержки наших раненых.
Волонтеры посещают тех, кто находится в больницах»,- сообщил Вячеслав Гладков.
4 января примерно в 23.40 мск дежурные средства российской ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью 10 ракет ВСУ реактивной системы залпового огня «Ольха».

Два человека получили ранения. Снаряд взорвался рядом с многоквартирным домом, выбило окна в нескольких квартирах, повреждения получили более 30 автомобилей.

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#белгород
#новости
#сво
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В Свердловской области подросток надышался газом из зажигалки и умер
05 января 2024, 10:47

Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Берёзовский Свердловской области 17-летний студент техникума пил энергетики и дышал газом из зажигалки в гостях у подруги. Спустя некоторое время он потерял сознание, а прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть молодого человека. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
«Вечером 4 января подросток находился в гостях у знакомой девушки 2007 года рождения, где употреблял энергетические напитки и вдыхал пары газа. Впоследствии несовершеннолетний потерял сознание. Прибывшие врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть подростка», — сообщили в надзорном ведомстве.

Уточняются, что подросток рос в полной семье, на учёте никогда не состоял и являлся учащимся первого курса техникума. В настоящее время проводится проверка.

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В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer

Раскрыты условия жизни семьи погибшей девочки, труп которой хранили на балконе
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#семьи
#напитки
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В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
Associated Press: В США разбился стратегический бомбардировщик B-1B Lancer
05 января 2024, 10:31

Фото: iStock/VanderWolf-Images

В США стратегический бомбардировщик B-1 Lancer разбился при посадке. Четырём членам экипажа удалось катапультироваться, сообщает Associated Press со ссылкой на ВВС Соединённых Штатов.
Уточняется, что бомбардировщик выполнял учебное задание на аэродроме ВВС Эллсуорт в Южной Дакоте. На момент крушения бомбардировщика отмечалась минусовая температура, низкая облачность и плохая видимость.

Точные причины крушения в настоящее время выясняются.

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#сша
#крушение
#самолет
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Пользователей онлайн-кинотеатров подписывают на «инфоцыган» без их ведома
05 января 2024, 10:21

Фото: istockphoto/gpetric

Эксперты сообщают о росте случаев мошенничества, которые происходят с пользователями онлайн-кинотеатров.
РБК сообщает, что при попытке оплатить промоподписку на сервис на стороннем сайте пользователя оформляют покупку курса от «инфоцыган».

В появившееся окно невнимательный пользователь заносит свои данные, потом оплачивает символическую стоимость промоподписки в 1 рублей, но вместо онлайн-кинотеатра оказывается подписан на коучей.

С данным видом мошенничества столкнулись пользователи, которые желали подписаться на «Иви». Часть пользователей потом пришли к онлайн-кинотеатру с претензиями.

По словам представителя «Иви», мошеннических способов в отношении разных сервисов существует много.

«Мы стараемся оперативно реагировать на все подобные действия и бороться с ними, блокируя ресурсы, вмешивающиеся в работу платформы и вредящие нашим пользователям», —сказал он.
Эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Диана Селехина рассказала, что эта схема мошенничества не нова, но сейчас широко распространилась.

В сентябре мошеннических ресурсов, касающихся онлайн-кинотеатров, было 17. К ноябрю это число возросло до 96. В декабре зафиксировали 78 таких сайтов.

Мошенники предлагают подписаться на онлайн-кинотеатр за символическую сумму, а фактическая стоимость снимается с карты спустя время, а затем каждый месяц.

Чтобы не столкнуться с такими проблемами рекомендовано пользоваться только официальными ресурсами онлайн-кинотеатров.

Ранее сообщалось, что полиция в Аргентине задержала Людмилу Авдохину, россиянку, преследуемую на родине по обвинениям в мошенничестве на сумму в 100 миллионов рублей. Сообщение об этом появилось в газете La Nacion.

Суд в ближайшее время рассмотрит ее дело и примет решение о возможной экстрадиции в Россию.

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#кинотеатры
#мошенники
#мошенничество
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В Подмосковье возбудили уголовное делона мигранта, избившего жителя Люберец
05 января 2024, 10:18

Фото: istockphoto / mrohana

В следственном комитете РФ поручили возбудить уголовное дело по факту противоправных действий мигрантов в Московской области.
Такое поручение было отдано главой СК России Александром Бастыркиным.

«В одном из заведений общественного питания в Московской области мигранты нанесли телесные повреждения мужчине. Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Старикову А.Ю. возбудить и расследовать по данному факту уголовное дело, а также доложить о первоначально установленных обстоятельствах.», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что ранее в следственном комитете сообщали о массовой драке с участием мигрантов в городском округе Балашиха.

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#балашиха
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#подмосковье
#люберцы
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45 лет назад в СССР задержали банду Дедов Морозов, которые угощали клофелином
05 января 2024, 09:47

Фото: IStock/Galina Tcarkova

Дед Мороз и Снегурочка являлись преступниками, которые приходили в зажиточные семьи, показывали детям спектакль, раздавали подарки, а взрослых угощали алкоголем, куда добавляли снотворное. А потом грабили дом.
РИА Новости пишет, что в декабре 1978 года в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пришли Дед Мороз и Снегурочка поздравить его 5-летнего сына с наступающим Новым годом. После вручения подарков детям сказочные персонажи вытащили из мешка бутылку коньяка и налили по рюмке коньяка.

Спустя пару минут Барсуков с женой испытали легкое головокружение и уснули. Снегурочка сказала мальчику, что родители устали, предложив сыграть в прятки. Пока мальчик прятался под кроватью, Дед Мороз и Снегурочка вынесли из квартиры деньги. Экспертиза определила, что в алкоголь был добавлен клофелин.

Грабителей разыскивала милиция, но никого не удалось задержать. Потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза синие наколки.

В ЦК КПСС расследование было взято на особый контроль.

Спустя несколько дней один из сотрудников аппарата партии тоже стал жертвой ограбления. В этот раз грабители использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз угрожал хозяину прицелом. Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. После чего бандиты крепко связали партийного работника и ушли.

Преступления продолжились и в следующие 10 дней. Жертвами были люди состоятельные: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц.

Оперативники обратили внимание на то, что грабежи случились в одном районе. Все потерпевшие отводили детей в один детский сад.
Возможно, наводку на богатые квартиры давал кто-то из сотрудников садика. Когда правоохранители выходили из садика, заметили стенд с фотографиями. На одной из них улыбался Дед Мороз, на пальцах которого виднелись тюремные татуировки.

Сказочный персонаж оказался сожителем воспитательницы Оксаны Варанец, которую уволили год назад за кражу продуктов. Мужчина он учился на актера. Вот его и привлекали поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.

Евгений Кривошеев был известен в криминальных кругах под кличкой Артист. Во время учебы в Горьковском театральном училище подавал большие надежды, но характер не дал закончить вуз и построить карьеру. После того, как его отчислили, парень оказался за решеткой на 9 лет.

С Варанец познакомился уже после освобождения. У них родился сын, Несостоявшийся актер придумал хитрый план для обогащения.
Задержать их случайно помог сам Кривошеев.

Вечером 29 декабря он шёл после очередного налета и увидел во дворе плачущего мальчика. Он поссорился с родителями и не хотел возвращаться домой. Тогда дед Мороз вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и сделал подарок, который чуть позже насторожил семью мальчика.

Отец обратился к милиционерам. Под видом соцработников правоохранители обходили квартиры в близлежащих домах. И на пороге одной из квартир встретили Оксану Варанец. Дед Мороз находился в квартире. Дуэт задержали на месте.
Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии, а женщину-к 4.

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#новый год
#дед мороз
#происшествие
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«Известия»: Число жертв землетрясений в Японии выросло до 91 человека
05 января 2024, 04:03

Фото: iStock/Eymen_Uzunkok

Число жертв минувших землетрясений в Японии насчитывает. Об этом 5 января пишет газета «Известия» со ссылкой на данные региональных властей.
Более 250 жителей получили травмы различной степени тяжести. Экстренные службы также не могут установить местонахождение 179 человек.

Напомним, что в первый день нового года на западе Японии началась серия сильных землетрясений, причем самое сильное из них имело магнитуду 7,6. Этот сейсмический разряд получил название «Землетрясение на полуострове Ното».

Ощущения от толчков были замечены также в Осаке, Киото и Токио. По данным Главного метеорологического агентства Японии, это было наиболее мощное землетрясение для северного региона Хонсю с 1885 года.

А 3 января в префектуре Исикава произошло новое землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр землетрясения находился на глубине десяти километров под водой, и предупреждений о возможном цунами не поступало.

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#землетрясение
#погибшие
#япония
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24 человека пострадало при столкновении двух поездов метро в Манхэттене
05 января 2024, 01:47

Фото: iStock/spacedrone808

24 человека получили легкие травмы при столкновении поездов в метро Манхэттена и были доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы пожарной службы Нью-Йорка Йена Свордса.
Сообщается, что рабочий поезд был занят сменой путей, когда в него врезался пассажирский, в результате чего он сошел с рельсов.

Серьёзных травм ни у кого из пострадавших зафиксировано не было. Движение поездов на время было остановлено.

Напомним, ранее серия мощных взрывов неизвестного происхождения сотрясла Нью-Йорк. Со слов очевидцев, разрывы были такой силы, что десятки домов на острове Рузвельта в проливе Ист-Ривер шатались, словно во время землетрясения.

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#нью-йорк
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МО РФ: За один час 5 января было сбито 37 беспилотников ВСУ над Крымом и Кубанью
05 января 2024, 01:29

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Дежурные средства ПВО России за один час 5 января уничтожили и перехватили 36 украинских беспилотников над Крымом и один над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны РФ.
4 января украинские военные произвели массированную атаку на Севастополь. В регионе была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.

Также российское военное ведомство сообщило, что средства противовоздушной обороны уничтожили 10 украинских ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. В результате есть двое пострадавших мужчин с осколочными ранениями: у одного мужчины рана предплечья, у второго — голени. Имеются повреждения жилых домов, пострадали около 30 автомобилей.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#краснодарский край
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