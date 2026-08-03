Свердловчанка чуть не задушила педиатра прямо на приеме

03 августа 2026, 14:22

Женщина получила условный срок за попытку задушить педиатра в Нижнем Тагиле

Фото: istockphoto/sudok1

Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор в отношении Розы Муминовой, признанной виновной в применении физической силы и угрозе убийством в адрес сотрудницы Детской городской больницы. Об этом стало известно 3 августа.