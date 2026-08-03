Свердловчанка чуть не задушила педиатра прямо на приеме
Ленинский районный суд Нижнего Тагила огласил приговор в отношении Розы Муминовой, признанной виновной в применении физической силы и угрозе убийством в адрес сотрудницы Детской городской больницы. Об этом стало известно 3 августа.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, инцидент произошел 25 октября 2024 года во время приема пациентов. По данным следствия, Муминова устроила скандал в кабинете врача: оскорбляла медика, вела видеосъемку на телефон, после чего дважды толкнула потерпевшую и схватила за шею, перекрыв доступ воздуха. Противоправные действия совершались в присутствии других посетителей медучреждения.
Суд назначил подсудимой наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком 12 месяцев. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны взыскали компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Сама Муминова свою вину не признала.
В настоящее время прокуратура изучает приговор. Решение можно обжаловать в течение 15 дней.
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