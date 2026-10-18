Раскрыто число погибших при взрыве на военной базе в Канаде

18 октября 2026, 09:55

Global News: при взрыве на военной базе в Канаде погибли семь человек

Фото: iStock/dzika_mrowka

Не менее семи человек погибли, еще десятки пострадали при взрыве и пожаре на военной базе «Уэйнрайт» в канадской провинции Альберта. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на собственные источники.