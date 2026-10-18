Раскрыто число погибших при взрыве на военной базе в Канаде
Не менее семи человек погибли, еще десятки пострадали при взрыве и пожаре на военной базе «Уэйнрайт» в канадской провинции Альберта. Об этом сообщает телеканал Global News со ссылкой на собственные источники.
По их данным, трагический инцидент произошел во время учений со стрельбами. Предварительно, на территории базы оказался поврежден газопровод, что и вызвало детонацию и возгорание. Огонь распространялся быстро из-за сильного порывистого ветра.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, которые оказывают помощь пострадавшим. Вооруженные силы Канады, министерство национальной обороны страны и федеральное правительство пообещали в ближайшие дни поделиться дополнительными сведениями.
«Уэйнрайт» — одна из самых загруженных военных тренировочных баз на территории страны. В основном ее используют для обучения солдат и подготовки подразделений к боевым действиям. Здесь расположены Канадский центр маневренной подготовки и Учебный центр 3-й канадской дивизии, где проходит базовая подготовка пехоты.
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