Крушение вертолета в Саудовской Аравии: подробности
В Саудовской Аравии потерпел крушение разведывательный вертолет AH-6i, погибли два члена экипажа. Об этом сообщило агентство Reuters.
По его данным, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Воздушное судно упало в районе Наджран на юге страны. Трагедия произошла на территории, находящейся под юрисдикцией Министерства национальной гвардии страны.
Другие подробности происшествия не приводится. Сведений о возможных пострадавших на земле и повреждениях инфраструктуры пока нет.
Ранее сообщалось, что шесть человек, включая ребенка, погибли при крушении легкомоторного самолета Piper PA-46 в США. На высоте 7,3 тысячи километров пилот связался с диспетчером и запросил разрешение на снижение из-за об обледенения. Когда его одобрили, лайнер начал снижаться и вскоре пропал с радаров.
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