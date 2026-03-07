Достижения.рф

В Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскрёб, начался пожар

Фото: Istock/NiseriN

Иранский беспилотный летательный аппарат врезался в 90-этажный жилой небоскрёб в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Mash, в городе прогремело несколько взрывов.



Очевидцы сообщили, что мощные хлопки раздались в разных районах города, включая популярный туристический район Dubai Marina. Над городом работает система противовоздушной обороны, в социальных сетях публикуют кадры последствий ударов.

Один из дронов врезался в многоэтажку «23 Marina», в здании начался пожар. Обломки другого аппарата упали на легковой автомобиль на одном из мостов, машина загорелась. Официальные сведения о пострадавших и разрушениях ещё неизвестны.

Ранее беспилотник атаковал Международный аэропорт Дубая. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны» на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана на Ближнем Востоке.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0