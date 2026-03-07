В Дубае беспилотник врезался в 90-этажный жилой небоскрёб, начался пожар
Иранский беспилотный летательный аппарат врезался в 90-этажный жилой небоскрёб в Дубае. Как сообщает Telegram-канал Mash, в городе прогремело несколько взрывов.
Очевидцы сообщили, что мощные хлопки раздались в разных районах города, включая популярный туристический район Dubai Marina. Над городом работает система противовоздушной обороны, в социальных сетях публикуют кадры последствий ударов.
Один из дронов врезался в многоэтажку «23 Marina», в здании начался пожар. Обломки другого аппарата упали на легковой автомобиль на одном из мостов, машина загорелась. Официальные сведения о пострадавших и разрушениях ещё неизвестны.
Ранее беспилотник атаковал Международный аэропорт Дубая. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны» на фоне эскалации конфликта вокруг Ирана на Ближнем Востоке.
