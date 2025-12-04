Мужчине удалили зубы вместо опухоли в одной из больниц Барнаула

04 декабря 2025, 14:19

«Банкфакс»: в Барнауле пациенту больницы удалили зубы вместо опухоли

Фото: iStock/faustasyan

В Барнауле 55-летнему пациенту одной из больниц должны были удалить опухоль, но по ошибке удалили зубы. Об этом пишет «Банкфакс».