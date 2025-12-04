Мужчине удалили зубы вместо опухоли в одной из больниц Барнаула
В Барнауле 55-летнему пациенту одной из больниц должны были удалить опухоль, но по ошибке удалили зубы. Об этом пишет «Банкфакс».
24 ноября в хирургическое отделение городской больницы №5 поступил мужчина для плановой операции по удалению опухоли в лимфоузле. Однако 27 ноября ему провели операцию по удалению нескольких зубов на обеих челюстях. Родственники пострадавшего утверждают, что хирург мог ошибиться и принять пациента за другого. После стабилизации состояния мужчины его повторно прооперировали для удаления опухоли.
Руководство больницы принесло извинения и устно предложило восстановить зубы, но не оформило это документально. Семья пациента обратилась в правоохранительные органы, прокуратуру и Росздравнадзор. В настоящее время рассматривается вопрос о проведении проверки инцидента на предмет наличия признаков халатности, предусмотренной соответствующей уголовной статьей.
