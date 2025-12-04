Пациент рехаба «Антонов PRO» похудел на 60 кг за три месяца от побоев и голода

04 декабря 2025, 13:45

В реабилитационном центре «Антонов PRO» пациента довели до истощения

Фото: Istock/BravissimoS

Пациент элитного рехаба «Антонов PRO» похудел на 60 килограммов за три месяца. Его отец забрал 27-летнего сына из учреждения в состоянии истощения и с синяками по всему телу. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.