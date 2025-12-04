Пациент рехаба «Антонов PRO» похудел на 60 кг за три месяца от побоев и голода
Пациент элитного рехаба «Антонов PRO» похудел на 60 килограммов за три месяца. Его отец забрал 27-летнего сына из учреждения в состоянии истощения и с синяками по всему телу. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
По словам молодого человека, вес которого при поступлении составлял 100 килограммов, а при выписке — 40, сотрудники центра применяли к нему физическое насилие. Он сообщил отцу-бизнесмену, что персонал бил его по почкам, а перед выпиской замазал синяки тональным кремом. По его утверждению, людей в центре обливали холодной водой и строго ограничивали в пище — на 40 человек в день выдавали одну курицу и по три куска хлеба.
В учреждение на лечение приезжали люди из разных регионов. Стоимость пребывания составляла от 50 до 80 тысяч рублей в месяц. Следственный комитет и Прокуратура взяли ситуацию в учреждении на контроль.
Ранее стало известно, что дочь экс-губернатора оказалась соучредителем скандального рехаба «Антонов PRO».
