«13 лет на дне»: В Новосибирской области из озера достали автомобиль с трупом

04 декабря 2025, 14:27

В Новосибирской области спасатели подняли со дна озера машину с телом мужчины

Фото: Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области

В Новосибирской области спасатели извлекли из озера автомобиль с телом человека. Об этом информирует Центр ГО, ЧС и ПБ региона.





Транспортное средство обнаружили на озере Плёс вблизи садоводства «Ивушка». Машина лежала на дне в 30 метрах от берега. По оценкам специалистов, транспорт пробыл в воде около 13 лет.

«Работы осложнялись необходимостью сложной остроповки перевернутого автомобиля для его подъёма. Водолазы успешно справились с поставленной задачей», — сказано в публикации.

