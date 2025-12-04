«13 лет на дне»: В Новосибирской области из озера достали автомобиль с трупом
В Новосибирской области спасатели подняли со дна озера машину с телом мужчины
В Новосибирской области спасатели извлекли из озера автомобиль с телом человека. Об этом информирует Центр ГО, ЧС и ПБ региона.
Транспортное средство обнаружили на озере Плёс вблизи садоводства «Ивушка». Машина лежала на дне в 30 метрах от берега. По оценкам специалистов, транспорт пробыл в воде около 13 лет.
«Работы осложнялись необходимостью сложной остроповки перевернутого автомобиля для его подъёма. Водолазы успешно справились с поставленной задачей», — сказано в публикации.В салоне автомобиля спасатели нашли тело мужчины. Обстоятельства, при которых он оказался в машине, ещё не известны. Сейчас все детали находки выясняют правоохранительные органы.
Ранее на Урале двое наркоторговцев устроили жестокую расправу над школьницей.