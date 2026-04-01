«У меня упала рама»: Россиянка рассказала о моменте взрыва на заводе в Нижнекамске
Очевидица происшествия на химическом заводе «Нижнекамскнефтехим» поделилась подробностями случившегося.
По словам женщины, она находилась в помещении, когда прогремел взрыв. Свидетельницу цитирует ТАСС.
«Я сидела на кресле. Слышу такой взрыв. А потом (...) У меня упала рама», — прокомментировала собеседница.
О мощном взрыве на предприятии в Нижнекамске стало известно 31 марта днем. Возникшему пожару присвоили пятый, максимальный, ранг сложности, а площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. По последним данным, в результате инцидента пострадали 72 человека, трое погибли.