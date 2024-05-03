Раскрыто состояние производства систем ПВО для Украины после пожара в Берлине

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Пожар на немецком заводе военно-промышленной компании Diehl, который входит в концерн по производству систем ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T. Об этом пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что сам завод занимается производством продукции для автомобильного сектора. А рядом с ним расположено его оборонное подразделение, которое не пострадало от огня.
Ранее сообщалось, что на телефоны жителей Берлина пришло экстренное сообщение об опасности. Текст гласил, что в районе Лихтерфельд вспыхнул серьёзный пожар на заводе, от здания исходит ядовитый дым. Жителей призвали избегать этот район, закрыть окна, двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.
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Анастасия Чинкова