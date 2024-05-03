В Берлине загорелся завод, производящий системы ПВО IRIS-T для Киева

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На предприятии в Берлине, на котором осуществляется производство систем ПВО IRIS-T, произошел сильный пожар. Об этом сообщает B.Z. – Berlin.
В результате возгорания может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.
Часть столицы Германии накрыло едким дымом. Местных жителей просят не выходить из домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Прежде сообщалось, что крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Часть столицы Германии накрыло едким дымом. Местных жителей просят не выходить из домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.
Прежде сообщалось, что крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова