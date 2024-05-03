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В Берлине загорелся завод, производящий системы ПВО IRIS-T для Киева

03 мая 2024, 16:50
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

На предприятии в Берлине, на котором осуществляется производство систем ПВО IRIS-T, произошел сильный пожар. Об этом сообщает B.Z. – Berlin.
В результате возгорания может образоваться сильно ядовитая синильная кислота.

Часть столицы Германии накрыло едким дымом. Местных жителей просят не выходить из домов. На место происшествия прибыли экстренные службы.



Прежде сообщалось, что крупный пожар в Бурятии полностью ликвидирован, огонь уничтожил 17 домов. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#пожар
#происшествия
#завод
Музыканта Николая Носкова увезли на скорой помощи с подозрением на пневмонию
03 мая 2024, 16:52

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали в столице с подозрением на пневмонию.
Об этом сообщает Mash. По данным Telegram-канала, 68-летнему заслуженному артисту РФ стало плохо сегодня. Он пожаловался на сильный кашель, жар, а также боли в груди.

Скорая медицинская помощь сразу забрала его в больницу. Сейчас Носков находится в состоянии средней степени тяжести. Как рассказал сам музыкант, недомогание появилось после посещения санатория.

Экс-вокалист группы «Парк Горького» отменил мини-тур по стране из-за болезни в ноябре 2023 года. В 2017 году у него случился инсульт, поэтому последние годы он вынужден ходить с костылём.

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#госпитализация
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Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах
Ударившего 9-летнюю школьницу в Люберцах мужчина оказался нелегалом
03 мая 2024, 16:10

Фото: iStock/Dzurag

Ударивший ребенка в Люберцах мужчина использовал для пребывания в России подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Об этом говорится в Telegram-канале подмосковной прокуратуры.
Отмечается, что исходя из данной информации, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье подделка, изготовление или оборот поддельных документов. По информации следствия, 33-летний преступник находится под арестом.

На допросе мужчина не стал давать показания.

Ранее сообщалось, что после нападения на девочку и причинения ей травм было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Люберцах мужчина внезапно ударил проходившую мимо девятилетнюю девочку и скрылся. Причины своего поступка он объяснить не смог.

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#подмосковье
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#школьница
#удар
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Пассажир метро бросался своим котом в людей и угрожал им расправой
03 мая 2024, 15:48

Фото: iStock/struvictory

Пассажир столичного метро с котом на поводке стал бросать его в людей и угрожал им расправой.
Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчину с котом накануне поздно вечером заметили две девушки. По их словам, за несколько минут до остановки на станции ВДНХ пассажир стал оскорблять людей и бросать на них животное.

Одна из девушек сделала ему замечание. Мужчина в ответ начал угрожать ей расправой. В результате он вышел из вагона, поднялся по эскалатору, где его приняли сотрудники полиции. Перед уходом он начал кричать, что девушку найдут его братки, а кот болеет и все, кто с ним соприкасался, умрут.

Девушки написали на пассажира заявление в полицию и попросили отдать им животное. Полиция ответила, что мужчине могут дать пять суток, а пока кот будет в отделе.

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#метро
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Женщина сожгла комнату, решив приготовить еду на костре
Жительница Северодвинска попыталась приготовить еду на костре и сожгла комнату
03 мая 2024, 15:24

Фото: iStock/photovs

Жительница Северодвинска Архангельской области собралась приготовить еду на костре и сожгла комнату. Об этом пишет МЧС России в своем Telegram-канале.
По данным канала, женщине отключили свет за долги. Вместо плиты она решила воспользоваться кастрюлей и развела в ней открытый огонь. Но посуда перевернулась на диван, который загорелся. Потом пламя перекинулось на все помещение. Она пыталась потушить возгорание, но не смогла. Соседи почувствовали запах дыма и вызвали пожарных. Спасатели эвакуировали из дома 57 человек.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат пожар в трехэтажном здании на востоке Москвы. На месте ЧП обрушилась кровля на площади в тысячу квадратных метров, а площадь возгорания достигла 2,5 тысячи «квадратов». Для тушения возгорания были задействованы 120 спасателей и 35 единиц техники. К устранению пожара также привлекали авиацию и пожарный поезд.

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В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца
МВД: в Кирове задержан 21-летний мигрант по подозрению в торговле людьми
03 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

В Кирове полицейские задержали 21-летнего мигранта, который подозревается в торговле людьми в Узбекистане. Об информирует пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Уточняется, что мужчина находился в межгосударственном розыске. В России злоумышленник скрывался от правосудия своей страны.

Правоохранительным органам он признался, что находится в розыске из-за того, что продал девушку. По данным следствия, в Бухаре ему вынесена мера пресечения в виде заочного ареста.

В настоящее время оперативники проводят экстрадиционную проверку. Работорговец будет этапирован на родину.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе спасли рабов из Белоруссии, которых держала «беженка с Украины». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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В Финляндии требуют арестовать трёх россиян за обход санкций
Yle: в Финляндии россиян подозревают в экспорте продукции двойного назначения
03 мая 2024, 15:00

Фото: iStock/z1b

Полиция Финляндии требует заключить под стражу трёх россиян, которые подозреваются в экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщает Yle.
Отмечается, что граждане России подозреваются в совершении преступлений, которые связаны с нарушением санкционного законодательства. Речь идёт об экспорте товаров двойного назначения, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях.

В настоящий момент россияне задержаны. Они ожидают решения суда о заключении под стражу.

Уточняется, что подозреваемые являются студентами профессионального колледжа Кайнуу (город на востоке Финляндии).

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#финляндия
#полиция
#россияне
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#суд
#арест
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Член экипажа самолета с россиянами на борту потерял сознание во время полета
«Авиаторщина»: бортпроводник потерял сознание во время полета
03 мая 2024, 14:37

Фото: iStock/Sitikka

Во время авиарейса Томск-Москва бортпроводник российской компании потерял сознание. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
По информации портала, инцидент произошел на борту Airbus A320 neo. В этот момент на борту находилось 117 пассажиров.

Бортпроводнику была оказана медицинская помощь. Самолет продолжил следовать по маршруту. Причины, по которым мужчина внезапно потерял сознание, выясняются. В настоящее время он отстранен от полетов и проходит обследование.

Прежде сообщалось, что неадекватный пассажир ворвался в самолёт авиакомпании в аэропорту Сочи и потребовал, чтобы все легли. Мужчина угрожал подрывом воздушного судна. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#инцидент
#мужчина
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Экс-чиновника Миндрава приговорили к трём годам за продажу списанных иномарок
Экс-директора РСУ Минздрава Москалёва приговорили к трём годам за мошенничество
03 мая 2024, 14:23

Фото: iStock/Zolnierek

Замоскворецкий районный суд Москвы вынес приговор бывшему директору ремонтно-строительного управления (РСУ) Минздрава России Михаилу Москалёву. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что Москачёв вместе с пособниками незаконно продал 220 иномарок, которые были списаны Минздравом. Это привело к ущербу в размере 38 миллионов рублей. В преступной схеме участвовали как сотрудники ведомства, так и автодилеры.

Москалёва судили по статье Уголовного кодекса о мошенничестве. Решением суда он приговорён к трём годам лишения свободы. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Фигурант дела Щепихин получил 2,5 года лишения свободы, второй фигурант Антипов – два года. Ещё двое подсудимых были освобождены, поскольку уже отбыли наказание.

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#минздрав рф
#приговор
#суд
#мошенничество
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ВСУ ударили по жилой пятиэтажке, под завалами могут быть люди
Балицкий: войска Украины нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Токмаке
03 мая 2024, 14:22

Фото: iStock/photovs

Украинские военные нанесли удар по жилому пятиэтажному дому в Токмаке. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По его словам, под завалами дома могут находиться люди, на место происшествия прибыли экстренные службы.

Прежде губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке на регион. В результате удара ВСУ загорелся топливный резервуар. Женщина, находящаяся в этот момент на заправке, успела эвакуироваться. Также ВСУ атаковали село Вознесеновка. Дрон попал в гражданский автомобиль, пострадал мирный житель.

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