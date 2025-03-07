Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Шоу-бизнес/ Сын Ефремова может потерять бизнес

Сын Ефремова может потерять бизнес

Super: Никита Ефремов может потерять бизнес за долги
Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сын Михаила Ефремова Никита может потерять бизнес на фоне долгов, пишет Super, публикуя соответствующую выписку. По информации авторов статьи, один бизнес Ефремова-младшего убыточный, речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей, а счета второй фирмы заблокированы в связи с неуплатой налогов.
По данным Mash, в январе текущего года Ефремов перестал быть совладельцем магазина в Петербурге, открытого с блогером Михаилом Литвиным. Согласно официальной версии, компаньоны разошлись «из-за несовпадения концепций».

В настоящее время доли Никиты Ефремова во всех компаниях заложены.

В 2023 году предпринимателя обвиняли в реализации «левой» обуви. Магазины закрывали ан проверку, но позже они продолжали штатную работу.

Ранее стало известно, чьи песни начала петь Лолита.

Читайте также:

«У них там всё выпукло»: Ирину Алферову покорили турецкие актеры

«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью

Mash: Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#актеры
#долги
#бизнесмен
#новости
Лолита после отмены концертов начала петь песни Пугачевой на вокзале
Лолита исполнила песню Аллы Пугачевой на вокзале в Санкт-Петербурге
07 марта 2025, 15:40

Лолита (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская спела песню Аллы Пугачевой на питерском вокзале.
На видео Лолита в леопардовом пальто и ярко-розовых уггах, пританцовывая, пела хит Аллы Пугачевой «На Тихорецкую состав отправится…».

«Люблю Питерский вокзал с детства! И поезда люблю. Плацкарты, купе проводницы, стоя в тамбуре, на третьей багажной полке! Я везде отъездила. А теперь такая красота на Питерских поездах!» — написала Лолита.

Ранее стлало известно, что Лолита осталась без концертов, её перестали звать на телевидение, фестивали и конкурсы.

Читайте также:

Лолита снялась в праздничном выпуске шоу «Суперстар!» и станет ведущей его нового сезона

Слава или семейная жизнь? Психолог Кардиакос объяснила одиночество Лолиты Милявской

Соседов призвал Киркорова и Лолиту встать перед народом на колени
#вокзал
#психолог
#поезда
#жизнь
#видео
#телевидение
#красота
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«У них там всё выпукло»: Ирину Алферову покорили турецкие актеры
Ирина Алферова призналась, что покорена турецкими сериалами
07 марта 2025, 15:18

Фото: iStock/9parusnikov

Народная артистка России Ирина Алферова призналась, что увлеклась турецкими сериалами. Сначала она стеснялась этого, однако позже узнала, что ее интересы разделяют многие знакомые и звезды российского шоу-бизнеса.
Алферова оценила внешний вид мужчин-актеров и удивилась, как дерзко ведут себя женщины в мусульманской стране.

«Понимаете, у них там всё выпукло: есть он и она, они любят друг друга. Это то, на что хочется смотреть снова и снова. Боже мой, как он на нее смотрит! Какие красивые мужики! Все разные: один беленький, другой маленький, третий огромный. Но все — невозможные!» — восторженно отметила Алферова.

Она также обратила внимание на свободу поведения женщин в мусульманской стране, которые носят короткие юбки, кофточки с декольте и откровенно измываются над мужчинами. Тем не менее последние не перестают любить их.

Читайте также:

Бали-бей Озчивит продаёт свидания за миллион долларов

Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке

Турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в Москву
#актёр
#женщины
#звёзды
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Осадочек остался»: Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
Кудрявцева приняла извинения Сарика Андреасяна, назвавшего ее тварью
07 марта 2025, 14:38

Лера Кудрявцева (Фото: Instagram*/leratv)

Извинения от кинорежиссера Сарика Андреасяна приняла телеведущая Лера Кудрявцева. Скандал между знаменитостями произошел в 2021 году, когда Кудрявцева на «Новой волне» неудачно пошутила о работах своего коллеги по цеху.
«И реально они как фильмы Сарика Андреасяна: их много, но, как говорится, хорошего мало», — произнесла Кудрявцева в одной из сценарных подводок.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь?» — ответил ей Андреасян, написав пост в соцсетях.
Мужчина тогда порекомендовал Кудрявцевой проверять произносимую информацию.

Позже стало известно, что Андреасян извинился в беседе с Еленой Хангой.

«На самом же деле Лера — умная девочка, добрая. Я бы не хотел, чтобы она обиду какую-то держала. Лера Кудрявцева — прекрасная женщина, я, как мужчина, не должен был срываться на ней. Честно, я извиняюсь, она замечательная. Я готов это сказать», — высказался он.
Кудрявцева опубликовала отрывок интервью в личном блоге.

Ранее сообщалось, что Юлия Высоцкая продала свое дело.

Читайте также:

Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов

Развелась с певцом Русланом Алехно, обвенчалась с миллионером из Франции: как живет звезда «6 кадров» Ирина Медведева

SHOT: Бурунов опроверг информацию о своей задолженности перед ФНС

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#скандал
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Mash: Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома»
07 марта 2025, 14:35

Юлия Высоцкая (Фото: instagram*/juliavysotskayaofficial)

Свой бизнес «Едим дома» продала актриса Юлия Высоцкая, пишет Telegram-канал Mash. Речь идет о кулинарных студиях, закусочных и производстве товаров.
По информации журналистов, убытки спровоцированы в том числе видео-мемами с обугленными сырниками, макаронами с водкой и горящим шашлыком. Уточняется, что выручка одной из компаний, которая занималась франшизой Высоцкой, стала падать с середины 2022 года. Убытки в 2023 году составили 99 тысяч.

Ранее сообщалось, что актер Сергей Бурунов опроверг наличие долга в почти 11 миллионов рублей перед налоговой службой. По словам представителей знаменитости, произошел технический сбой.

Кроме того, пользователи сети набросились на братьев Меладзе после нового трека «Игры». Подробнее в нашем материале.

Читайте также:

Буйнов не пришел на запись ток-шоу о ДТП, несмотря на обещания

Играет в кино и театре, развелась с актёром и счастлива с фотографом: карьера и личная жизнь Ирины Горячевой

«Мы предпочитаем жить ради самой жизни»: 36-летняя сестра Бузовой пояснила, почему еще не стала мамой

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#новости
#шоу-бизнес
#бизнесмен
#продажа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хватит нытья»: братьев Меладзе упрекнули в тоске по Брежневой после песни «Игры»
Меладзе с братом упрекнули в тоске по Брежневой после премьеры песни «Игры»
07 марта 2025, 14:12

Валерий Меладзе (Фото: instagram*/meladzevalerian)

Пользователи сети считают, что Константин Меладзе тоскует по Вере Брежневой. Поводом для этого послужил его новый трек «Игры», который исполнил его брат Валерий.
«А ты играешь в игры, правила которых никто не знает, кроме тебя. Я привык, но тростиночка тоненькая меня насквозь пронзила опять. А ты играешь в игры, правила которых ты каждый день меняла сама. И я видел, как вместе с тобой этот мир потихонечку сходит с ума», — утверждает Меладзе.
По мнению юзеров, похожие композиции уже выходили. Кроме того, они уверены, что «старые песни круче».

«Константин, хватит уже этого нытья о прошлом. Вас любят в России, но тосковать с вами по Брежневой не очень хочется…» — сказано в одном из фанатских комментариев.
Брак Брежневой с Меладзе был заключен в октябре 2015 года, а в октябре 2023 исполнительница сообщила о разводе.

Ранее сообщалось, куда не пришел Александр Буйнов.

Читайте также:

Роман с Сати Казановой, участие в «Фабрике звезд» и скандалы из-за лишнего веса: чем занимается солист группы «Корни» Алексей Кабанов

«Я беременна от твоего Саши»: почему Наталья Лагода не смогла оправиться после измены любимого с Ольгой Орловой

Обозвали «каблуком»: супруга подруги Ирины Пинчук раскритиковали за поездку жены на Мальдивы

*Запрещен в РФ
#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
#новости
#вера брежнева
Следите за нашими новостями
в удобном формате