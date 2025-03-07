Сын Ефремова может потерять бизнес

Никита Ефремов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сын Михаила Ефремова Никита может потерять бизнес на фоне долгов, пишет Super, публикуя соответствующую выписку. По информации авторов статьи, один бизнес Ефремова-младшего убыточный, речь идет о сумме в 1,5 миллиона рублей, а счета второй фирмы заблокированы в связи с неуплатой налогов.
По данным Mash, в январе текущего года Ефремов перестал быть совладельцем магазина в Петербурге, открытого с блогером Михаилом Литвиным. Согласно официальной версии, компаньоны разошлись «из-за несовпадения концепций».
В настоящее время доли Никиты Ефремова во всех компаниях заложены.
В 2023 году предпринимателя обвиняли в реализации «левой» обуви. Магазины закрывали ан проверку, но позже они продолжали штатную работу.
Ранее стало известно, чьи песни начала петь Лолита.
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В настоящее время доли Никиты Ефремова во всех компаниях заложены.
В 2023 году предпринимателя обвиняли в реализации «левой» обуви. Магазины закрывали ан проверку, но позже они продолжали штатную работу.
Ранее стало известно, чьи песни начала петь Лолита.
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Никита Кротов