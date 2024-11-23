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В Дубне курьер «Яндекса» помешал мошенникам украсть миллион рублей у пенсионерки

Фото: istockphoto/Dzurag

Фото: istockphoto/Dzurag

Курьер Игорь Озеров помешал мошенникам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей в подмосковной Дубне.
Как сообщили в полиции, женщина заказала доставку, а когда Озеров прибыл, чтобы забрать посылку, она показалась ему подозрительной — обувная коробка была тщательно завернута в два пакета.

Мужчина не остался равнодушным и вызвал правоохранителей. В посылке, которая должна была отправиться в Москву, была найдена сумма в 1 020 000 рублей.



Позже выяснилось, что женщине позвонили мошенники под видом налоговиков и сообщили, что все незадекларированные деньги нужно задекларировать.

Перед этим о новой схеме мошенничества сообщали в московской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что одна из пенсионерок потеряла больше двух миллионов рублей.

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#мошенники
#полиция
#курьер
Посол призвал наказать полицейских, задержавших иранских студентов в Казани
23 ноября 2024, 17:37

Фото: iStock/Dzurag

Задержание иранских студентов в Казани неприемлемо, ответственные за это должностные лица должны понести наказание. С таким заявлением выступил посол Ирана в Москве Казем Джалали на своей странице в соцсети Х.
Накануне у департамента внешних связей Казанского федерального университета (КФУ) произошла массовая драка с участием иранских студентов. После инцидента региональная полиция отчиталась о задержании иностранцев. По данным правоохранителей, между двумя мужчинами вспыхнул конфликт, который перерос в массовую драку.

В этот день управление СК РФ по Татарстану возбудило уголовное дело о применении насильственных действий в отношении представителя власти. Один из иностранных участников потасовки схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя. При этом не уточнялось, какой национальности были задержанные.

Джалали назвал задержание своих сограждан недопустимым и призвал наказать ответственных за это должностных лиц. Он добавил, что по этому вопросу уже достигнут ряд «хороших результатов» и выразил надежду, что меры в отношении полицейских будут приняты как можно скорее.

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#иран
#студенты
#казань
#драка
#полицейские
#посол
#наказание
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Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей
Директор гимназии в Екатеринбурге: пятиклассница сняла себя голой сама
23 ноября 2024, 17:08

Фото: istockphoto/Zhang Shu

Ученица пятого класса гимназии Екатеринбурга № 8 «Лицей имени С. П. Дягилева» самостоятельно сняла обнаженное видео, а параллельно ролик записывала ее подруга, пишет URA.RU, ссылаясь на директора учебного заведения Наталью Швидко.
«На перемене девочка пошла с двумя подругами в школьный туалет. Зайдя в кабинку с одной из них, ученица, включив камеру, начала делать селфи-съемку. Она сама себя снимала, позировала», — прокомментировала Швидко.
Швидко добавила, что родители пятиклассницы не имеют претензий. Директор пояснила, что видео переснял кто-то из учащихся, но кто конкретно — неизвестно.

Перед этим СМИ сообщали, что девочке угрожали расправой ее одноклассницы и раздели догола. Дети якобы делали запись происходящего. Со слов источника журналистов, после ролик разослали остальным учащимся. Уточнялось, что девочка столкнулась с массовой травлей.

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#мир
#россия
#школа
#скандал
#екатеринбург
#новости
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Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
BBC: в Нидерландах полиция изъяла садового гнома, сделанного целиком из экстази
23 ноября 2024, 16:18

Фото: iStock/MilesDavies

В Нидерландах правоохранители изъяли во время обысков садового гнома, сделанного из экстази. Об этом информирует BBC со ссылкой на пресс-службу МВД округа Донгемон.
Уточняется, что полицейские осматривали вещи злоумышленников во время задержания. Согласно информации источника, сотрудников правоохранительных органов привлек гном, который лежал около других наркотических веществ, хотя место фигурки в саду.

Полицейские проверили садового гнома и поняли, что она выполнена из запрещенного синтетического вещества. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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#нарколог
#полицейские
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#нидерланды
#наркотики
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В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
23 ноября 2024, 16:09

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Ленинградской области кот нанес смертельную рану своему 55-летнему хозяину, поцарапав его ногу когтем. Об этом сообщают «Известия».
Мужчина пошел искать кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес обратно домой.

Спустя некоторое время животное сильно поцарапало мужчину, после чего у него пошла кровь, которую никак не удавалось остановить. Тогда на помощь он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал медиков. От кровопотери хозяин кота потерял сознание. Прибывшие врачи констатировали его смерть, передают «Известия».

Уточняется, что мужчина был болен сахарным диабетом, а также имел проблемы со свертываемостью крови. Согласно предварительным данным, он умер от обильной потери крови. По факту произошедшего в правоохранительных органах начали проверку.

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В КРЧ задержали двух женщин за расклейку листовок с ложным сообщением о теракте
23 ноября 2024, 14:13

Фото: iStock/blinow61

В Карачаево-Черкессии задержали двух женщин, подозреваемых в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по республике.
Отмечается, что в центре Черкесска в общественных местах были расклеены листовки, на которых была размещена заведомо ложная информация о якобы готовящихся террористических актах, создающих угрозу для жизни местных жителей.

Правоохранителям удалось установить личности авторов записок. Ими оказались жительницы Татарстана и Ставропольского края. Женщин задержали, в их отношении заведено уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей и причинения ущерба имуществу.

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#полиция
#теракт
#уголовное информация
#задержание
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Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие
МЧС: пассажирский микроавтобус опрокинулся в Дагестане, пострадали 8 человек
23 ноября 2024, 14:00

Фото: iStock/conejota

«Газель» с пассажирами опрокинулась в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике в своём Telegram-канале.
Отмечается, что по системе 112 в ведомство поступило сообщение о ДТП с опрокидыванием пассажирского микроавтобуса в Буйнакском районе. В результате аварии пострадали восемь человек, погибших нет.

На место аварии прибыли оперативные службы и психологи МЧС России.

Ранее в четверг сообщалось, что в Приморском крае автомобиль рухнул с 12-метровой высоты. Авария произошла в центре Владивостока на косогоре Орлиной сопки. Водитель машины был госпитализирован, а его пассажир погиб на месте от полученных травм.

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#дагестан
#авария
#дтп
#автобус
#мчс
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Полиция обнаружила ячейку китайской секты в Томской области
Ячейку китайской секты «Фалуньгун»* обнаружили в Томской области
23 ноября 2024, 12:59

Фото: iStock/Dzurag

В Томской области обнаружили ячейку китайской тоталитарной секты «Фалуньгун»*. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на региональные правоохранительные органы.
Отмечается, что в пятницу, 22 ноября, полиция провела обыски у функционера законспирированной ячейки религиозного движения «Фалуньгун» под Томском.

Как пишет агентство, обыски прошли по трём адресам проживания и работы сектанта. Во время проверки была обнаружена различная религиозная символика и атрибутика ещё одной нежелательной организации «Фалунь Дафа»*. Также были изъяты иные документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

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*организации признаны нежелательными на территории России
#томская область
#китай
#полиция
#обыски
#проверки
#документы
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Суд арестовал имущество экс-замгубернатора Брянской области
Басманный суд арестовал имущество брянского экс-замгубернатора Петроченко по делу о взятке
23 ноября 2024, 09:03

Александр Петроченко (Фото: Тг-канал Судов общей юрисдикции города Москвы)

Московский Басманный суд в рамках уголовного дела против экс-замгубернатора Брянской области Александра Петроченко арестовал его имущество. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ходатайство было удовлетворено», — сообщили журналистам в инстанции.

Собеседник агентства добавил, что суд удовлетворил соответствующее ходатайство 5 ноября. Перечень имущества, на которое был наложен арест, не уточняется.

16 октября Басманный суд Москвы арестовал Петроченко до 14 декабря. Бывшего чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). В судебных документах говорится, что он был пойман с поличным. Александру Петроченко грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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#суд
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#мвд
#арест
#ук
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Российские десантники захватили автомобиль ВСУ в Курской области
23 ноября 2024, 06:47

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения воздушно-десантных войск (ВДВ) при попытке прорваться через позиции ВСУ в Курской области захватили автомобиль «Мастиф», сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие ВДВ устроили засаду и разгромили противника, уничтожив большое количество личного состава и техники ВСУ, а также захватив бронеавтомобиль "Мастиф" западного производства», – заявили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» перехватили тяжелый украинский БПЛА «Мамонт» в Курской области. Солдат с позывным Диор заявил, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Он описал конструкцию беспилотника как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотником «Баба-Яга».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
#беспилотник
#украина
#курская область
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