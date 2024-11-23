В Дубне курьер «Яндекса» помешал мошенникам украсть миллион рублей у пенсионерки

Фото: istockphoto/Dzurag
Курьер Игорь Озеров помешал мошенникам украсть у пенсионерки больше миллиона рублей в подмосковной Дубне.
Как сообщили в полиции, женщина заказала доставку, а когда Озеров прибыл, чтобы забрать посылку, она показалась ему подозрительной — обувная коробка была тщательно завернута в два пакета.
Мужчина не остался равнодушным и вызвал правоохранителей. В посылке, которая должна была отправиться в Москву, была найдена сумма в 1 020 000 рублей.
Позже выяснилось, что женщине позвонили мошенники под видом налоговиков и сообщили, что все незадекларированные деньги нужно задекларировать.
Перед этим о новой схеме мошенничества сообщали в московской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что одна из пенсионерок потеряла больше двух миллионов рублей.
Читайте также:
Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей
Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие
Мужчина не остался равнодушным и вызвал правоохранителей. В посылке, которая должна была отправиться в Москву, была найдена сумма в 1 020 000 рублей.
Позже выяснилось, что женщине позвонили мошенники под видом налоговиков и сообщили, что все незадекларированные деньги нужно задекларировать.
Перед этим о новой схеме мошенничества сообщали в московской прокуратуре. В ведомстве уточнили, что одна из пенсионерок потеряла больше двух миллионов рублей.
Читайте также:
Директор гимназии объяснила появление видео с обнаженной ученицей
Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из наркотиков садового гнома
Микроавтобус с пассажирами опрокинулся в Дагестане, есть пострадавшие
Никита Кротов