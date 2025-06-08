Расписание некоторых рейсов изменено во Внуково из-за подтопления и ливня

08 июня 2025, 19:04

Фото: istockphoto/Philipp Berezhnoy

Расписание некоторых рейсов изменили в столичном аэропорту Внуково из-за подтопления, ливня и шквалистого ветра. Об этом говорится в сообщении авиагавани в воскресенье, 8 июня. Уточняется, что повреждена кровля аэропорта.







«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. <…> В расписание некоторых рейсов внесены изменения», — сказано в публикации.