Расписание некоторых рейсов изменено во Внуково из-за подтопления и ливня
Расписание некоторых рейсов изменили в столичном аэропорту Внуково из-за подтопления, ливня и шквалистого ветра. Об этом говорится в сообщении авиагавани в воскресенье, 8 июня. Уточняется, что повреждена кровля аэропорта.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями, включая сильный ливень, град и шквалистый ветер, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. <…> В расписание некоторых рейсов внесены изменения», — сказано в публикации.
В пресс-службе добавили, что для устранения последствий непогоды и минимизации влияния на рейсы, задействованы все ресурсы. Службы аэропорта перевели в усиленный режим.