В Петербурге школьница попала в реанимацию после падения с турника
В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь девятилетней девочки, которая получила серьёзные травмы после падения с турника. Трагедия произошла в Красногвардейском районе вечером 7 июня, как сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на улице Пахомовской, где школьница забралась на двухметровый турник, а затем упала с него прямо на металлическую перекладину. При падении она ударилась животом, что привело к разрыву печени. Ребенка в критическом состоянии доставили в больницу и поместили в реанимацию.
Известно, что накануне в Каменке девятилетняя девочка получила жуткую травму на детской площадке, после того как её сбило качелями. Врачи определили у ребёнка закрытую травму живота и подкапсульный разрыв селезёнки, а обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
Ранее сообщалось о школьнице из Петербурга, которая выбросила своего новорожденного ребёнка в пакете в окно.
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