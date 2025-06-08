В Петербурге школьница попала в реанимацию после падения с турника

08 июня 2025, 18:56

Девятилетняя девочка получила жуткие травмы после падения с турника

Фото: Istock/Goami

В Санкт-Петербурге врачи борются за жизнь девятилетней девочки, которая получила серьёзные травмы после падения с турника. Трагедия произошла в Красногвардейском районе вечером 7 июня, как сообщает «Фонтанка».