Трое подростков надругались над пятиклассницей в психиатрической клинике

78.ru: в Петербурге подростки надругались над девочкой в психиатрической клинике
Фото: iStock/Favor_of_God

В Санкт-Петербурге трех несовершеннолетних пациентов психиатрической клиники обвинили в домогательствах в отношении пятиклассницы, передает 78.ru.



С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. По словам женщины, после отбоя трое несовершеннолетних подростков надругались над ее дочерью-пятиклассницей. Злоумышленники, как и жертва, проходят лечение в одной из психиатрических клиник города.

Уточняется, что подростки применили к девочке физическую силу, она смогла назвать имена и фамилии виновных. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Екатерина Коршунова

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