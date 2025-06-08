Трое подростков надругались над пятиклассницей в психиатрической клинике
78.ru: в Петербурге подростки надругались над девочкой в психиатрической клинике
В Санкт-Петербурге трех несовершеннолетних пациентов психиатрической клиники обвинили в домогательствах в отношении пятиклассницы, передает 78.ru.
С заявлением в полицию обратилась мать пострадавшей. По словам женщины, после отбоя трое несовершеннолетних подростков надругались над ее дочерью-пятиклассницей. Злоумышленники, как и жертва, проходят лечение в одной из психиатрических клиник города.
Уточняется, что подростки применили к девочке физическую силу, она смогла назвать имена и фамилии виновных. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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