«Учительница года» два года насиловала школьника и избежала тюрьмы
В штате Техас учительница Брэндин Харгроув, которая была обвинена в сексуальном насилии над 15-летним учеником, получила 10 лет условного срока. Об этом сообщает KTRK-TV.
Харгроув, работавшая в средней школе города Клют, была арестована в декабре 2023 года после того, как пострадавший согласился свидетельствовать против нее. По версии следствия, учительница вступила в неподобающие отношения с подростком в 2006 году, когда ему было всего 15 лет, и на протяжении двух лет регулярно занималась с ним сексом.
Женщина была популярной среди учеников и даже удостаивалась звания «Учитель года», что вызвало шок у родителей её подопечных после ареста. В среду, 27 августа, Харгроув признала себя виновной по всем 12 пунктам обвинения, но избежала тюремного заключения. Вместо этого она была приговорена к 10 годам условного срока и 10 годам нахождения под надзором.
После ареста Харгроув у следователей возникли подозрения, что у нее могли быть иные жертвы, однако эта гипотеза не подтвердилась.
