«Учительница года» два года насиловала школьника и избежала тюрьмы

29 августа 2025, 09:51

KTRK-TV: В США учительница получила условный срок за совращение 15-летнего

Фото: iStock/S_Chum

В штате Техас учительница Брэндин Харгроув, которая была обвинена в сексуальном насилии над 15-летним учеником, получила 10 лет условного срока. Об этом сообщает KTRK-TV.