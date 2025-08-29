В России опекунша заморила голодом маленькую девочку с ОВЗ

29 августа 2025, 10:09

На Камчатке осудят опекуншу, заморившую голодом пятилетнюю девочку с ОВЗ

Фото: iStock/zoka74

На Камчатке осудят 44-летнюю опекуншу, которая заморила голодом пятилетнюю подопечную. Об этом сообщает краевая прокуратура.