В России опекунша заморила голодом маленькую девочку с ОВЗ
На Камчатке осудят 44-летнюю опекуншу, которая заморила голодом пятилетнюю подопечную. Об этом сообщает краевая прокуратура.
По данным ведомства, на протяжении года девочка с ОВЗ страдала от жестокости женщины: та лишила ее полноценного питания и прогулок на свежем воздухе, не делала лечебно-физкультурный массаж и не водила к логопеду и дефектологу. Все это привело к истощению организма ребенка. Несмотря на усилия медиков, малышка скончалась.
При этом садистка имеет высшее педагогическое образование, а также сертификат, подтверждающий прохождение специализированных курсов.
В итоге ей вменили статье об убийстве (105 УК) и неисполнении обязанностей по воспитанию, соединенном с жестоким обращением (156 УК). Вину в содеянном она так и не признала.
Кроме того, следователи занимаются представителями органов опеки, против них возбуждено дело о халатности.
Читайте также: