Распространителю нюдсов из Новосибирска грозит тюремный срок

Жителя Новосибирска задержали за распространение порнографических материалов
Полиция задержала 27‑летнего жителя Новосибирска по подозрению в распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.



В операции участвовали бойцы спецподразделений ведомства. Как утверждают следователи, в период с марта по август 2025 года обвиняемый создал фейковый аккаунт в одной из социальных сетей. Там он вступал в контакт с новосибирцами и отправлял им интимные фотографии. При этом снимки были как свои, так и чужие.

По факту противоправных действий правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Александр Огарёв

