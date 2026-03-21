Распространителю нюдсов из Новосибирска грозит тюремный срок
Полиция задержала 27‑летнего жителя Новосибирска по подозрению в распространении порнографических материалов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.
В операции участвовали бойцы спецподразделений ведомства. Как утверждают следователи, в период с марта по август 2025 года обвиняемый создал фейковый аккаунт в одной из социальных сетей. Там он вступал в контакт с новосибирцами и отправлял им интимные фотографии. При этом снимки были как свои, так и чужие.
По факту противоправных действий правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.
