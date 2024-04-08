Установлен подозреваемый в нападении на силовиков в Подмосковье

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В нападении на силовиков подозревают 34-летнего москвича, сообщает Mash.
Как пишет канал, кроме мотоцикла Yamaha FZ6-N, на котором подозреваемого засняли камеры видеонаблюдения, у него в собственности есть тёмно-зелёная «Нива-Бронто».
Вероятно, что на ней он тоже может скрываться от полиции.
Также у подозреваемого есть ИП. По документам он занимается продажей рекламы в интернете.
Накануне двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда силовики попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь. Одного из сотрудников спасти не удалось, второй находится в реанимации. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.
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Вероятно, что на ней он тоже может скрываться от полиции.
Также у подозреваемого есть ИП. По документам он занимается продажей рекламы в интернете.
Накануне двое полицейских поджидали наркоторговца в лесополосе на границе Фряново и Черноголовки. Ранее на этом месте был обнаружен тайник с мефедроном, правоохранители планировали поймать закладчика с поличным.
Когда силовики попытались задержать подозреваемого, он открыл огонь. Одного из сотрудников спасти не удалось, второй находится в реанимации. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до двадцати лет лишения свободы.
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Алёна Самарева