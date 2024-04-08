Жителей Подмосковья предупредили о мошеннической схеме с фальшивыми доверенностями

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Мошенники начали использовать новую схему для обмана граждан, об этом жителей Московской области предупредили в региональном Мингосуправления.
«Злоумышленники звонят потенциальной жертве и представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они рассказывают, что от лица абонента кто-то выписал доверенность и теперь, чтобы «спасти» сбережения, их необходимо перевести на некий «безопасный» счёт», — говорится в сообщении.В некоторых случаях мошенники настаивают, чтобы жертва продала свою квартиру – якобы только так можно уберечь свою недвижимость от незаконной сделки.
Жителям Подмосковья напоминают, что по телефону о мошенничестве со счетами сообщают только аферисты, а фальшивую доверенность не примут ни в банке, ни в каком-либо ведомстве.
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