Расшифровка чёрных ящиков упавшего в Подмосковье SSJ 100 начнётся 15 июля

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Бортовые самописца с упавшего потерпевшего крушение в Подмосковье самолёта Sukhoi Superjet 100 доставлены в лабораторию Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Расшифровка записей чёрных ящиков начнётся 15 июля.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в МАК. По его словам, самописцы пригодны к расшифровке, хотя и пострадали в результате крушения. Их доставили в лабораторию вечером 12 июля. К процессу расшифровки специалисты МАК приступят в понедельник, 15 июля, сообщил собеседник агентства.
Крушение самолёта Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе подмосковных деревень Апраксино и Малое Карасево. По словам очевидцев, авиалайнер сначала накренился, а затем резко пошёл на снижение, после чего врезался в землю. На борту находились три члена экипажа, все они погибли.
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Александр Бойцов