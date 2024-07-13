Крушение лайнера Superjet: какие версии катастрофы известны и виновны ли птицы

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Пассажирский лайнер Superjet 100 разбился в Коломенском районе Московской области днем в пятницу, 12 июля. Построенный в 2014 году самолет упал в лесном массиве при перелете из Луховиц во Внуково. Какие на данный момент известны версии катастрофы и причем здесь птицы, читайте в материале «Радио 1».
Разбившийся самолет падал практически вертикально
Момент крушения самолета Sukhoi Superjet (SSJ) 100 под Коломной попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Shot».
На ролике запечатлено, как самолет на большой скорости падает на землю и взрывается. Затем в небо поднимается столб черного дыма.
Предполагается, что у самолета отказали оба двигателя.
Следователи проводят обыск на ремонтном заводе
После крушения SSJ 100 в Подмосковье следователи провели обыск на Луховицком авиационном заводе имени П.А. Воронина. Следователей заинтересовала заводская документация. Были ли документы изъяты в ходе обыска, не уточняется. Отмечается, что пассажирский самолет, разбившийся 12 июля, ремонтировался именно на этом заводе.
Правоохранители проверяют ремонтный завод, в котором чинили упавший в Подмосковье самолет
Одной из основных причин крушения самолета Superjet 100 под Коломной называют некачественную сборку во время ремонта. По данным источников канала Mash, при наборе высоты самолет разогнался со скоростью 40 метров в секунду, тогда как в норма составляет 12-15 метров в секунду. Такая перегрузка могла привести к потере сознания экипажем и отказу обоих двигателей. Подобные инциденты происходили в 2010 и 2018 годах. В частности, в одном из случаев механик установил переключатель управления стабилизатором вверх ногами.
Один из собеседников ТАСС в авиационной отрасли допустил, что у пассажирского самолета произошел критический отказ системы. По его словам, причиной аварии стала проблема с электроникой.
Также берется во внимание версия о столкновении со стаей птиц. Согласно ей, птицы столкнулись с двигателями на малой высоте и низкой скорости, что могло бы привести к катастрофе. Похожий случай, позже получивший название «Чудо на Гудзоне», произошло в США в 2009 году. Во время взлета в оба двигателя Airbus попала птица, но пилоту удалось благополучно посадить самолет на реку.
Окончательную причину установят после расшифровки бортового самописца Superjet. Росавиация подтвердила, что «черные ящики» найдены, из них можно извлечь информацию.
Росавиация: черные ящики разбившегося в Подмосковье SSJ были обнаружены
Самолет был произведен в 2014 году
Самолет Sukhoi Superjet 100, упавший в Подмосковье, был произведен в 2014 году в Комсомольске-на-Амуре. В 2015 году его передали «Газпром авиа», которая стала единственной эксплуатировавшей борт компанией.
Срок действия сертификата летной годности самолета истекал к 2030 году. Последний полет с пассажирами Sukhoi Superjet 100 совершил 3 мая, после его он был отправлен на завод для планового технического обслуживания. Самолет разбился через три часа после вылета из-за пределов ремонтного предприятия.
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Александр Климов