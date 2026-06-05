Расследование дела о детском порно завершилось в Курганской области

05 июня 2026, 17:01

Фото: медиасток.рф

В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины и его 28-летней дочери — жителей Ростовской области, которых обвиняют в распространении в соцсетях и мессенджерах десятков порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Как сообщили в управлении СКР, фигуранты признали вину и предстанут перед судом.