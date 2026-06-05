Расследование дела о детском порно завершилось в Курганской области
В Курганской области завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины и его 28-летней дочери — жителей Ростовской области, которых обвиняют в распространении в соцсетях и мессенджерах десятков порнографических материалов с участием несовершеннолетних. Как сообщили в управлении СКР, фигуранты признали вину и предстанут перед судом.
По версии следствия, в 2020 году отец создал несколько чатов и каналов, где размещал запрещенный контент и получал от этого доход. Администрированием ресурсов занималась его дочь. Кроме того, мужчина на протяжении нескольких лет снимал на фото и видео двух знакомых малолетних девочек, а также совершал в отношении них иные действия сексуального характера.
Задержали подозреваемых в июле 2025 года по месту жительства, после чего доставили в Курган для проведения следственных действий. Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент собранная доказательственная база направлена в Ростовский областной суд для рассмотрения по существу.
Отцу предъявлены обвинения по 25 эпизодам по статье об изготовлении порнографии и иных действиях сексуального характера. Кроме того, задержаны еще двое участников преступной группы из Петербурга и Новгородской области, которых также подозревают в незаконном обороте порнографии с участием несовершеннолетних. Уголовные дела в отношении них выделены в отдельное производство.
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