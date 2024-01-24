Расследование заказного поджога автомобиля в Подмосковье выявило организацию незаконной миграции

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Уголовное дело об организации незаконной миграции возбудили после поджога приезжими из Таджикистана автомобиля жителя Подмосковья по приказу криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
Ранее начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова рассказала, что полицейские задержали в Пушкине криминального авторитета, велевшего уроженцам Средней Азии сжечь иномарку. Ущерб составил 3 млн рублей. По данным полиции, он «крышевал» предпринимателей, нанимавших на работу нелегалов.
Сейчас правоохранители устанавливают людей, причастных к организации бизнеса с привлечением нелегалов. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству областного главка СКР доложить о ходе расследования.
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«Поджигателями оказались уроженцы Таджикистана, а мотивом – личная обида. После задержания выяснилось, что документы у мигрантов поддельные. Кроме того, один из них был осуждён за насилие в отношении представителя власти и выдворен из России. Однако ему удалось вернуться по фальшивому паспорту», – отметили в Следственном комитете
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Лора Луганская