Расследовать убийство военного в Подмосковье буде отдел по особо важным делам

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Дело об убийстве военного в Подмосковье передали в первое управление по особо важным делам Следственного комитета РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Московской области.
По информации следствия, передача дела потребовалась из-за необходимости проведения большого объёма следственных действий. Управление по особо важным делам в этом смысле наделено большими компетенциями и полномочиями. В настоящее время следствие рассматривает несколько основных версий совершённого громкого преступления.
Как выяснили правоохранители, убийца стрелял, стоя на обочине грунтовой дороги в окрестностях деревни Меленки. Преступник произвёл не менее девяти выстрелов в боковое окно двери со стороны водителя, где и сидел потерпевший. В результате офицер получил не менее шести огнестрельных ранений. После стрельбы киллер скрылся.
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Александр Бойцов