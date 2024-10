Расследовать убийство военного в Подмосковье буде отдел по особо важным делам

Как умер Лиам Пейн

«В 17:04 через службу 911 мы были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля. В 17:11 прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его», — сообщил глава службы скорой помощи Альберто Крессенти.

«Я в шоке сейчас. Лиам всегда был очень добр ко мне. Он был одним из первых и самых значимых артистов, с которыми с я работал. Я не могу поверить, что его нет», — написал Пут.

Биография Лиама Пейна

«Когда он станет чуть старше, я расскажу ему свою историю. Он узнает, через что мне пришлось пройти, когда я был моложе», — рассказывал певец.

Известный певец и бывший солит бойз-бэнда Лиам Пейн приехал в Аргентину со своей девушкой, чтобы поддержать своего друга и бывшего коллегу по группе One Direction Найла Хорана на его концерте, который прошёл 2 октября на арене Movistar в Буэнос-Айресе.Незадолго до своей смерти, певец поделился в своих социальных сетях впечатлениями о замечательно проведенном дне в этой стране.16 октября около 17:00 по местному времени Лиам Пейн был обнаружен мёртвым.Менеджер отеля, где отдыхал музыкант, сообщил в полицию об агрессивном постояльце, предположительно находившемся под воздействием алкоголя или наркотических средств.Со слов сотрудницы гостиницы, сначала Лиам упал в обморок в холле отеля, после чего его перенесли в его номер. Там он начал устраивать дебош, агрессивно себя вести, разбил телевизор и ноутбук. Сообщается также, что в день трагедии Пейн серьезно поссорился со своей возлюбленной, обвинив ее в измене.Тело певца обнаружили во внутреннем дворе отеля. Сотрудники отеля вызвали скорую помощь, которая констатировала смерть артиста.Известный певец Чарли Пут поделился фотографией с Лмамом Пейном в своих социальных сетях и выразил глубокое сожаление в связи с его смертью.Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в Вулвергемптоне, Англия.В 2010 году он начал свою музыкальную карьеру в составе группы, которая заняла третье место в британской версии музыкального конкурса X Factor.После выпуска их дебютного альбома Up All Night в 2011 году группа One Direction стала известной во всём мире.В 2016 году группа распалась, так как Лиам и другие участники решили сосредоточиться на собственных проектах, включая сольную карьеру.У Лиама есть семилетний сын Бир. По словам Пейна, самым большим его страхом было то, что Бир захочет стать известным.