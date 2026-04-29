Женщина вышла из автомобиля возле своего дома и провалилась под землю
В Канаде пожарные спасли женщину, упавшую в яму
Жительница Канады Кристин Кайлбэк вышла из автомобиля подруги возле своего дома и внезапно провалилась в яму. Об этом сообщает UPI.
По словам пострадавшей, она не помнит момента падения — все произошло слишком быстро. Самостоятельно выбраться женщина не смогла. Дожидаясь пожарных, она с юмором отнеслась к происшествию и попросила друзей сделать несколько фотографий.
«Я махала людям. Какая же глупая ситуация», — поделилась Кристин.Спасатели надели на нее шлейку и вытащили с помощью лебедки. К счастью, женщина не пострадала. Позже выяснилось, что яма оказалась не провалом, а открытым водосборным бассейном без люка. Второй такой же бассейн на другой стороне дороги также был незакрыт. После инцидента оба отверстия заделали.