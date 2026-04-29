Женщина вышла из автомобиля возле своего дома и провалилась под землю

29 апреля 2026, 18:08

В Канаде пожарные спасли женщину, упавшую в яму

Фото: iStock/Motortion

Жительница Канады Кристин Кайлбэк вышла из автомобиля подруги возле своего дома и внезапно провалилась в яму. Об этом сообщает UPI.





По словам пострадавшей, она не помнит момента падения — все произошло слишком быстро. Самостоятельно выбраться женщина не смогла. Дожидаясь пожарных, она с юмором отнеслась к происшествию и попросила друзей сделать несколько фотографий.

«Я махала людям. Какая же глупая ситуация», — поделилась Кристин.