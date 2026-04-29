Российских школьников кормили в столовой блюдами с насекомыми
Суд приостановил работу столовой школы №8 в Полевском на 15 суток после массового отравления детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.
Наказание назначили ООО «Комбинат общественного питания», управляющему объектом. Специалисты зафиксировали нарушения поточности технологических процессов, в том числе неправильное хранение продуктов и обработку инвентаря. Пастеризованное молоко держали при минус трех градусах, хотя нужно — при плюс двух-шести. Кроме того, не у всех сотрудников были в порядке санитарные книжки.
По данным телеграм-канала Ural Mash, школьникам стало плохо после пюре с котлетой. Учащиеся рассказывали, что в еде часто попадались волосы, а в супах и компотах плавали насекомые. Поставщик еды — ОО «Общественное питание» — за два года получил 13 предостережений от Роспотребнадзора, в том числе за отсутствие дезинсекции на производстве, но игнорировал их.
