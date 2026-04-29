Российский пятиклассник швырнул стул в голову сверстнику
Mash: пятиклассник швырнул стул в голову сверстнику в Перми
В Перми пятиклассник бросил стул в голову другому ученику. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Инцидент произошел в школе №5. По данным учеников, конфликт между 11-летними мальчиками возник из-за водяного пистолета. Один из них выстрелил в другого, после чего ссора переросла в драку. Пострадавшего ребенка госпитализировала скорая помощь.
Ранее еще один трагический случай произошел в Зеленограде. Подросток погиб, попытавшись на ходу запрыгнуть на щетку движущегося трактора, чтобы произвести впечатление на девушек.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка.
