Расстрелявшего двух парней из-за ревности в Волгоградской области бойца задержали
Бойца, который расстрелял из автомата двух человек в Волгоградской области, задержали правоохранители. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Речь идет о 33-летнем контрактнике Максиме В. Стражи порядка обнаружили и его тайник с оружием.
Мужчина 9 июня самовольно покинул место службы с автоматом, отправившись на встречу с предполагаемым любовником супруги. На встречу пришли двое знакомых Максима. Разговора не вышло, и боец открыл стрельбу по оппонентам, а затем скрылся на автомобиле. Один пострадавший в состоянии средней тяжести, второй — в реанимации. Трагедия произошла в городе Петров Вал. Все участники событий из одного города.
Перед этим сообщалось о задержании 32 мигрантов за драку у торгового центра в Чехове.
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