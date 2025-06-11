Расстрелявшего двух парней из-за ревности в Волгоградской области бойца задержали

11 июня 2025, 14:54

Baza: расстрелявшего двух парней под Волгоградом бойца задержали

Фото: istockphoto/blinow61

Бойца, который расстрелял из автомата двух человек в Волгоградской области, задержали правоохранители. Об этом пишет Telegram-канал Baza. Речь идет о 33-летнем контрактнике Максиме В. Стражи порядка обнаружили и его тайник с оружием.