Расстрелявшему полицейских под Москвой наркоторговцу заочно предъявили обвинение

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Наркоторговцу, который застрелил одного полицейского и ранил другого при попытке задержания, заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей, а также в незаконном хранении и обороте оружия.
Кроме того, также заочно ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области (ГСУ СК РФ). После задержания преступник будет отправлен под арест, написали представители следствия, которое ведёт первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России.
Следователи и криминалисты изъяли с места преступления большое количество улик, а также допросили свидетелей и назначили проведение необходимых экспертиз, в том числе молекулярно-генетических.
Ранее была установлена личность преступника. Им оказался 33-летний Василий Буряков. После совершения преступления он скрылся на чёрном мотоцикле, а позже был замечен в районе Твери на трассе М-11, по которой он двигался в сторону Санкт-Петербурга. Возможно, в настоящее время он передвигается на принадлежащей ему тёмно-зелёной «Ниве».
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Следователи и криминалисты изъяли с места преступления большое количество улик, а также допросили свидетелей и назначили проведение необходимых экспертиз, в том числе молекулярно-генетических.
Ранее была установлена личность преступника. Им оказался 33-летний Василий Буряков. После совершения преступления он скрылся на чёрном мотоцикле, а позже был замечен в районе Твери на трассе М-11, по которой он двигался в сторону Санкт-Петербурга. Возможно, в настоящее время он передвигается на принадлежащей ему тёмно-зелёной «Ниве».
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Александр Бойцов