Расстрелявший 9 человек Егоров: извинения могли предотвратить трагедию

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Расстрелявший девять человек в дачном кооперативе поселка Редкино Тверской области Сергей Егоров заявил, что извинения могли предотвратить трагедию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные из судебных материалов.
«Не было умысла убивать потерпевших… карабин взял для того, чтобы получить от них извинения, однако те, наоборот, продолжили унижать его, а затем накинулись на него, желая побить… в ходе потасовки выстрелы произошли непроизвольно, от испуга», — передает агентство.
Убийство девяти людей произошло в июне 2017 года. Тогда в одном из домов в дачном кооперативе обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин. Еще одно тело женщины были найдено в багажнике рядом припаркованной машины. Правоохранители прибыли на место трагедии после звонка девушки, которой удалось спастись.
Причиной стрельбы стала ссора во время застолья. Злоумышленник Сергей Егоров был обвинен во лжи по поводу своей службы в ВДВ. Из-за этого он ушел, а когда вернулся, в руках у него находился карабин, из которого он и застрелил обидчиков. Егорова задержали сразу, так как он был пьян и не пытался скрыться.
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